अदाणी ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत... सभी कंपनियों के शेयरों में उछाल पर बोले Value Research के CEO धीरेंद्र कुमार

देश की ग्रोथ स्टोरी में अच्छा खासा योगदान देने वाली अदाणी ग्रुप (Adani Group) पर निवेशकों को भरोसा पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है. सोमवार को अदाणी ग्रुप की सभी कंपनियों के शेयरों में अच्छा-खासा इजाफा देखने को मिला है. रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रीन (Adani Green) के शेयरों में 4% से ज्यादा का उछाल आया है. जबकि अदाणी पावर (Adani Power) के शेयरों में 2.5% की तेजी आई है. 12 महीने में अदाणी ग्रुप की मजबूत वित्तीय स्थिति देखने को मिली है. अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर 3% चढ़े हैं. इस बीच वैल्यू रिसर्च के CEO ने धीरेंद्र कुमार ने बताया कि बेशक गिरावट की तुलना में रिकवरी कम है. लेकिन साफ हो गया है कि अदाणी ग्रुप के फंडामेंटल बहुत मजबूत हैं.

वैल्यू रिसर्च के CEO ने धीरेंद्र कुमार ने NDTV से कहा, "बाजार का रुख कैसा रहेगा, इसका अंदाजा शुक्रवार को ही हो गया था. मार्केट ने एंटीसिपेट किया था. अदाणी ग्रुप की कंपनियों में जो भारी गिरावट हुई थी, उसमें बहुत बड़ा अंतर आया है. वीकेंड पर अदाणी ग्रुप को लेकर जो भी चर्चा हो रही थी, उसे देखकर लग रहा था कि सबकुछ राजनीति से प्रेरित है. अदाणी ग्रुप की कंपनियों का ग्रोथ देखें, तो उस तरह का ग्रोथ अन्प्रिसिडेंटेड (अप्रत्याशित) है. इसलिए जिस तरह की भारी गिरावट देखी गई, उसमें आज की रिकवरी बहुत थोड़ी रिकवरी है. लेकिन साफ है कि अदाणी ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं. म्युच्युअल फंड का रुझान ज्यादा रहा है. 18 ऐसे म्युच्युअल फंड हैं, जिसमें 5% से ज्यादा की होल्डिंग अदाणी ग्रुप की है."

मार्केट में हो रही चीजों को समझते हैं निवेशक

धीरेंद्र कुमार बताते हैं, "अदाणी ग्रुप को लेकर पिछली बार जो शोर-गुल हुआ था, उसके बाद जिस तरह का टेंशन म्युच्युअल फंड को मिल रहा था... उसकी तुलना में जिस तरह से ग्रुप का ग्रोथ पर्सेंटेज बढ़ा है; ये गौर करने वाली बात है. अभी देखना होगा कि मार्केट इसपर कैसा रिएक्ट करता है. क्योंकि इस तरह बार-बार होने वाली घटनाएं, जिनका फंडामेंटल से कोई सरोकार नहीं है... इससे मार्केट पर असर नहीं पड़ता. निवेशक मार्केट में हो रही चीजों को समझते हैं. अदाणी ग्रुप के फंडामेंटल मजबूत हैं."

लॉन्गटर्म में अर्निंग देखती है मार्केट

वैल्यू रिसर्च के CEO ने बताया, "जहां पर हम कंपनियों की ग्रोथ देख रहे हैं. कंपनियों का वर्क देख रहे हैं, क्वालिटी देख रहे हैं, रिटर्न ऑफ इक्विटी देख रहे हैं... उन हिसाब से इन कंपनियों को लेकर कोई चिंता नहीं है. वैल्यूएशन की बात करें, तो अदाणी ग्रुप का वैल्यूएशन बहुत आकर्षक हो गया है. लॉन्गटर्म में मार्केट आपकी अर्निंग देखती है. बाकी सब नहीं."

शनिवार और रविवार की बंदी के बाद सोमवार को भारतीय शेयर बाजार तेजी के साथ खुले. मार्केट खुलने के साथ ही निफ्टी 24,300 के पार चला गया. निफ्टी 1.51% चढ़कर 24,275 पर कारोबार कर रहा था, जबकि सेंसेक्स 1.45% चढ़कर 80,304 पर कारोबार कर रहा था.

ग्रुप की कंपनियों के शेयर में 6.50% से ज्यादा का उछाल

इसके बाद अदाणी ग्रुप की कंपनियों के शेयर में 6.50% से ज्यादा का उछाल देखा गया. इसके साथ ही अदाणी ग्रीन एनर्जी में 4.24%, अदाणी टोटल गैस में 3.37% का उछाल देखा गया. अदाणी ग्रुप की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज के शेयर में 2.74% और अदाणी पोर्ट्स के शेयर में 2.74% की तेजी देखी गई. ग्रुप की अन्य कंपनियों अदाणी पावर, अदाणी विल्मर, ACC, अंबुजा सीमेंट्स और NDTV के शेयरों में भी उछाल आया.

अदाणी ग्रुप ने पेश की छमाही रिपोर्ट

अदाणी ग्रुप ने सोमवार को शानदार छमाही रिपोर्ट पेश की है. पहली छमाही और पिछले 12 महीने में अदाणी ग्रुप कंपनियों का रिकॉर्ड प्रदर्शन रहा है. H1FY25 रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप का एसेट बेस 5 लाख करोड़ रुपये के भी पार निकल गया है. मौजूदा एसेट बेस 5.53 लाख करोड़ रुपये हो गया है.

12 महीने के EBITDA में 17% का इजाफा

सितंबर 2024 तक पिछले 12 महीने का EBITDA 17% (YoY) बढ़कर 83,440 करोड़ रुपये पर पहुंचा. H1FY25 में EBITDA 1.2% बढ़कर 44,212 करोड़ रुपये (YoY) पहुंच गया. H1FY25 में कोर इंफ्रा बिजनेस से कुल EBITDA का 86.8% आया. कोर इंफ्रा बिजनेस में यूटिलिटी, ट्रांसपोर्ट और अदाणी एंटरप्राइजेज के इंफ्रा बिजनेस शामिल है.

