इजराइल में सुरक्षित है अदाणी ग्रुप का हाइफा पोर्ट, ईरानी हमले का ऑपरेशन पर कोई असर नहीं

इजराइल के हाइफा पोर्ट पर ईरान के मिसाइल हमले (Iran Missile Strike on Israel) के बावजूद अदाणी ग्रुप (Adani Group) का ये पोर्ट पूरी तरह सुरक्षित है और यहां सामान की लोडिंग-अनलोडिंग सामान्य रूप से चल रही है.

अदाणी एंटरप्राइजेज के ग्रुप CFO जुगेशिंदर (रॉबी) सिंह ने सोशल मीडिया पोस्‍ट में इस बात की पुष्टि की कि पोर्ट को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है. उन्होंने उन मीडिया रिपोर्ट्स का खंडन किया, जिनमें दावा किया गया था कि पोर्ट को नुकसान हुआ है.

कुल‍ मिलाकर ईरान-इजराइल तनाव (Iran-Israel Conflict) के बीच अदाणी ग्रुप का ये विदेशी पोर्ट सुरक्षित है और व्यापारिक गतिविधियां बिना किसी रुकावट के जारी हैं. इससे अदाणी ग्रुप के कारोबार पर कोई सीधा असर नहीं पड़ा है.

हमले का हाइफा पोर्ट पर असर नहीं

शनिवार देर रात ईरान ने इजराइल के हाइफा पोर्ट (Haifa Port) और पास के एक ऑयल रिफाइनरी पर मिसाइल हमला किया. ये हमला ईरान के परमाणु और अन्य ठिकानों पर इजराइल के हमले के जवाब में किया गया था.

हालांकि, इस हमले से हाइफा पोर्ट को कोई नुकसान नहीं हुआ. एक सूत्र ने बताया कि 'फिलहाल पोर्ट पर 8 जहाज हैं और सामान का काम सामान्य रूप से जारी है.'

इजराइल के लिए अहम बंदरगाह है हाइफा

हाइफा पोर्ट इजराइल के लिए एक अहम समुद्री केंद्र है, जहां से देश के 30% से ज्यादा आयात होते हैं. अदाणी पोर्ट्स की इस पोर्ट में 70% हिस्सेदारी है.

हालांकि, अदाणी पोर्ट्स (APSEZ) के कुल कारोबार में हाइफा पोर्ट की हिस्सेदारी मात्र 2% से भी कम है, लेकिन कंपनी की कुल आय में इसका योगदान लगभग 5% है. APSEZ फिलहाल कुल 10.57 मिलियन टन माल का संचालन करता है.

