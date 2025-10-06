विज्ञापन
एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप ने साल की पहली छमाही में करीब 10 अरब डॉलर से अधिक की नई क्रेडिट फैसिलिटी हासिल की है.

अदाणी ग्रीन ने विदेशी बैंकों से जुटाए 25 करोड़ डॉलर

अदाणी ग्रुप की कंपनी अदाणी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने अमेरिकी न्याय विभाग की जांच के बाद पहली बार विदेशी करंसी लोन हासिल किया है. इसके तहत चार अंतरराष्ट्रीय बैंकों के ग्रुप से 25 करोड़ डॉलर जुटाए जाएंगे. घटनाक्रम से परिचित सूत्रों के हवाले से ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है. 

सूत्रों के मुताबिक, यह डील डीबीएस बैंक लिमिटेड, डीजेड बैंक, राबोबैंक और बैंक सिनोपैक के साथ की गई है. इस रकम का इस्तेमाल अदाणी ग्रीन के मौजूदा कर्ज की रिफाइनेंसिंग के लिए किया जाएगा. लगभग 8.20% की ब्याज दर पर मिलने वाले इस लोन की अवधि पांच से अधिक वर्ष की होगी. डीजेड बैंक ने लोन में हिस्सेदारी की पुष्टि की है.

इस फंडिंग की खबर ऐसे समय आई है, जब अदाणी ग्रुप अगले पांच वर्षों में अपने कर्ज को कम करने की रणनीति पर काम कर रहा है. 2027 तक अंतरराष्ट्रीय बाजारों में बॉन्ड जारी करने की उसकी कोई योजना नहीं है. अदाणी ग्रीन ने मार्च में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड से एक अरब डॉलर (करीब 92.61 अरब रुपये) का कंस्ट्रक्शन लिंक्ड लोन री-फाइनेंस कराया था.

एसएंडपी ग्लोबल रेटिंग्स की अगस्त की रिपोर्ट के मुताबिक, अदाणी ग्रुप ने साल की पहली छमाही में करीब 10 अरब डॉलर से अधिक की नई क्रेडिट फैसिलिटी हासिल की है. ये कर्ज अदाणी पोर्ट्स, अदाणी ग्रीन एनर्जी, अदाणी एंटरप्राइजेज और अदाणी एनर्जी सॉल्यूशंस के लिए हैं. अदाणी फैमिली ने जुलाई में अदाणी ग्रीन एनर्जी में 1.1 अरब डॉलर का इक्विटी निवेश भी किया था.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)

Adani Green, Adani Group, Adani Green Energy Limited
