अदाणी ग्रीन ने प्रोमोटर ग्रुप इकाई एर्डोर को 38 लाख इक्विटी शेयर किए अलॉट

अदाणी ग्रीन एनर्जी (Adani Green Energy Ltd.) ने समान संख्या में वारंट्स को कन्वर्ट करने के बाद अपने प्रोमोटर ग्रुप इकाई एर्डोर (Ardour) को 37.98 लाख इक्विटी शेयर आवंटित किए हैं. कंपनी ने ये जानकारी दी है.ये वारंट्स, जो मूल रूप से 25 जनवरी, 2024 को जारी किए गए थे, 6.31 करोड़ कन्वर्टिबल वारंट्स के प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट का हिस्सा थे, जिनकी कीमत 1,480.75 रुपये प्रति वारंट थी.

एर्डोर ने अलॉटमेंट के समय के समय इश्यू प्राइस का 25% भुगतान किया था और अब उसने नई खेप को कन्वर्ट करने के लिए बाकी 75%, 1,110.56 रुपये प्रति वारंट का भुगतान किया है.

कंपनी के बोर्ड की ओर से मंजूर आवंटन 10 रुपये प्रति शेयर की फेस वैल्यू और 1,470.75 रुपये प्रति शेयर के प्रीमियम पर किया गया.

शर्तों के मुताबिक, एर्डोर 24 जुलाई, 2025 तक, शुरुआती आवंटन के 18 महीनों के भीतर बाकी 5.48 करोड़ वारंट्स को कन्वर्ट कर सकता है. नए जारी किए गए इक्विटी शेयर मौजूदा शेयरों के समान अधिकार रखेंगे, जिसमें डिविडेंड और वोटिंग राइट्स शामिल हैं.

अदाणी ग्रीन एनर्जी का EBITDA वित्त वर्ष 2024-25 में 1 बिलियन डॉलर के पार चला गया है, जो कि एक नया कीर्तिमान है.चौथी तिमाही में कंपनी का EBITDA 35% बढ़ा है और इस बार ये 1,811 करोड़ रुपये से बढ़कर 2,453 करोड़ रुपये रहा है. कंपनी ने चौथी तिमाही में 91% और पूरे वित्त वर्ष में 91.7% का EBITDA मार्जिन हासिल किया है.

पूरे वित्त वर्ष 2025 के लिए Ebitda करोड़ रुपये रहा है, जो कि वित्त वर्ष 2024 में 7,222 करोड़ रुपये था, यानी 22% का उछाल दर्ज किया गया.

(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)