Adani Enterprises के मुनाफे में 664% का उछाल, इनकम में 16% का इजाफा

अदाणी ग्रुप (Adani Group) की फ्लैगशिप कंपनी अदाणी एंटरप्राइजेज (Adani Enterprises) लिमिटेड ने जुलाई से सितंबर की तिमाही में 664 फीसदी का ग्रोथ हासिल किया है. कंपनी ने मंगलवार को Q2 की रिपोर्ट जारी की है. इसके मुताबिक, अदाणी एंटरप्राइजेज ने 1741 करोड़ रुपये का नेट प्रॉफिट हासिल किया है. साल 2023 की दूसरी तिमाही में कंपनी का नेट प्रॉफिट 228 करोड़ ही था.

सालाना आधार पर AEL का मुनाफा 6 गुना उछाल के साथ 333 करोड़ रुपये से बढ़कर 1,989 करोड़ रुपये हो गया है. अदाणी एंटरप्राइजेज के EBIDTA में 55% की शानदार ग्रोथ दिखी है, ये 2,430 करोड़ से बढ़कर 3,766 करोड़ रुपये हो गया है. वहीं कंपनी की आय में भी 12.5% की बढ़त दर्ज की गई है. सितंबर तिमाही में कंपनी को 22,608 करोड़ रुपये की आय हुई, पिछले साल दूसरी तिमाही में 19,546 करोड़ रुपये की आय हुई थी. बात करें EBITDA मार्जिन की तो ये 12.4% से बढ़कर 16.7% पर पहुंच गया है.

अदाणी एंटरप्राइजेज की टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू की बात करें, तो जुलाई-सितंबर की तिमाही में कंपनी के टोटल इनकम में 15 फीसदी का उछाल आया है. कंपनी ने दूसरी तिमाही में 23, 196 करोड़ रुपये का रेवेन्यू जेनरेट किया है. अप्रैल-जून और जुलाई-सितंबर के टोटल इनकम को जोड़ दें, तो अदाणी एंटरप्राइजेज के टोटल इनकम में 14 फीसदी का उछाल आया है. कंपनी ने दोनों तिमाही में कुल 49,263 करोड़ रुपये की कमाई की है.

अदाणी एंटरप्राइजेज ने कहा, "हमें इन्क्यूबेशन पोर्टफोलियो के तहत उभरते कोर इंफ्रा बिजनेस के मजबूत प्रदर्शन से लगातार समर्थन मिलता है."

अदाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अदाणी ने कहा, "अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने लॉजिस्टिक्स, एनर्जी ट्रांजिशन और निकटवर्ती क्षेत्रों में इंवेस्टमेंट पर ध्यान केंद्रित करना जारी रखा है. ये देश की आर्थिक वृद्धि के लिए महत्वपूर्ण हैं. इस रिकॉर्ड-तोड़ आधे साल के प्रदर्शन का नेतृत्व अदानी न्यू इंडस्ट्रीज लिमिटेड (ANIL) ने किया है. अदानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड (AAHL) की क्षमता वृद्धि और एसेट यूटिलाइजेशन में तेजी से इजाफा करना हमारा लक्ष्य है."

उन्होंने कहा, "3 गीगा-स्केल इंटिग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में ANIL में ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट को पूरा करने पर हमारा ध्यान है. साथ ही नवी मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के त्वरित विकास से ये मजबूत परिणाम मिल रहे हैं. इसके अलावा AEL डेटा सेंटर सड़कों, धातुओं में इस टर्बो विकास को दोहराने के लिए तैयार है." गौतम अदाणी ने कहा, "AEL इस उच्च विकास चरण का समर्थन करने के लिए अपने प्लेटफार्मों पर इनोवेटिव टेक्नोलॉजी में इंवेस्ट करना जारी रखता है."

अदाणी एंटरप्राइजेज के CFO जुगेशिंदर सिंह ने कहा, "अदाणी एंटरप्राइजेज लिमिटेड ने दूसरी तिमाही में जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है. हमारा ग्रुप भारत में तेजी से बढ़ते इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में मौजूदा मौकों का फायदा उठाने के लिए अच्छी स्थिति में है. हम इंफ्रास्ट्रक्टर पर आगे कई प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं. आने वाले समय में हमार इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंडिचर बढ़ने की उम्मीद है."

जुगेशिंदर सिंह ने कहा, AEL का प्रॉफिट मार्जिन और टोटल इनकम भी पिछले साल की दूसरी तिमाही के मुकाबले अप्रत्याशित तौर पर बढ़ा है. ये हमारे काम करने के तरीके और लक्ष्यों को हासिल करने की तत्परता को दिखाता है."







(Disclaimer: New Delhi Television is a subsidiary of AMG Media Networks Limited, an Adani Group Company.)