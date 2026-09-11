शी जिनपिंग के दौरे से कितनी पिघलेगी गलवान के बाद भारत-चीन रिश्तों पर जमी बर्फ

एक समय था जब नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग की मुलाक़ात को व्यापार, सीमा प्रबंधन और क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा के नज़रिए से देखा जाता था. अब, दोनों नेताओं के बीच होने वाली हर मुलाक़ात और हाथ मिलाने की घटना पर गलवान के बाद हुई घटनाओं का असर साफ़ दिखता है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के दिल्ली में चल रहे ब्रिक्स समिट में शामिल होने के लिए शनिवार को नई दिल्ली आएंगे. यह बीते सात साल में उनकी पहली भारत यात्रा होगी. उनकी यह यात्रा दोनों देशों के बीच कूटनीतिक रिश्तों में सुधार ला सकती है, भले ही गहरा अविश्वास अभी भी व्यापारिक संबंधों में बाधा बना हुआ है. इसलिए यह समय बहुत अहम है. 2020 में सीमा पर हुई जानलेवा झड़पों के बाद भारत-चीन के रिश्ते जिस ठंडे दौर में पहुंच गए थे, अब वे वैसी स्थिति में नहीं हैं. क्योंकि, चीन के लिए, भारत इतना बड़ा देश है कि उसे नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता. यह दुनिया के सबसे बड़े बाज़ारों में से एक है, एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग अर्थव्यवस्था है और 'ग्लोबल साउथ' में तेज़ी से प्रभावशाली आवाज़ बन रहा है. चीन की भी इसमें दिलचस्पी है कि भारत के साथ उसके रिश्ते हमेशा के लिए दुश्मनी वाले न बनें. इसलिए वह प्रतिस्पर्धा की जगह साझेदारी पर ज़ोर दे रहा है, भले ही अविश्वास के कारण व्यापारिक लेन-देन सीमित बना हुआ है. इसका हिसाब-किताब काफ़ी सीधा है: हिमालयी सीमा पर लंबे समय तक चलने वाले टकराव के बजाय भारत-चीन के बीच स्थिर रिश्ते ज़्यादा बेहतर हैं.

गलवान संकट के बाद भारत-चीन रिश्ते

साल 2020 में गलवान में हुई झड़प के बाद दोनों देशों के रिश्ते बुरे दौर में पहुंच गए. इसके बाद 'लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल' (LAC) पर सैन्य तनाव बढ़ा, चीनी निवेश पर पाबंदियां लगीं, उड़ानें रोकी गईं और राजनीतिक बातचीत में भारी कमी आई.शी का यह भारत दौर दोनों पक्षों की ओर से रिश्तों को स्थिर करने की लगातार कोशिशों के बाद हो रहा है. जानकारों का मानना है कि दोनों सरकारों ने निवेश से जुड़ी कुछ पाबंदियां कम की हैं और उच्च-स्तरीय बातचीत बढ़ाई है, लेकिन रेगुलेटरी अड़चनें, वीज़ा में देरी और टेक्नोलॉजी से जुड़ी चिंताएं अभी भी बड़े पैमाने पर व्यापारिक रिश्तों को नए सिरे से शुरू करने में बाधा बनी हुई हैं. दोनों देशों के रिश्तों में सुधार अचानक नहीं आया. ये बदलाव छोटे-छोटे और कभी-कभी मुश्किल से नज़र आने वाले कदमों के ज़रिए हुआ.

भारत और चीन ने विवादित सीमा पर सेना पीछे हटाने (डिसइंगेजमेंट) को लेकर बातचीत में कई साल बिताए. भारतीय विदेश मंत्रालय के अनुसार, अक्टूबर 2024 में दोनों पक्ष देपसांग और डेमचोक में पेट्रोलिंग की व्यवस्था पर सहमत हुए, जिससे 2020 में बने तनाव वाले इलाकों से सेना को पीछे हटाने का रास्ता साफ हुआ. इस समझौते ने संकट शुरू होने के बाद से सबसे अहम राजनीतिक मौका तैयार किया.

भारत-चीन सीमा पर शांति और स्थिरता

इसके बाद, अक्टूबर 2024 में कज़ान में ब्रिक्स (BRICS) समिट के दौरान मोदी और शी के बीच करीब पांच साल बाद डेलिगेशन-लेवल की द्विपक्षीय बैठक हुई. भारत के आधिकारिक बयान के अनुसार, दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि सीमा से जुड़े मतभेदों के कारण बॉर्डर पर शांति और स्थिरता नहीं बिगड़नी चाहिए. दोनों नेताओं ने रिश्तों को स्थिर करने और उन्हें फिर से बेहतर बनाने के लिए कूटनीतिक तरीकों के इस्तेमाल का समर्थन किया. अगस्त 2025 में, मोदी शंघाई सहयोग संगठन (SCO) समिट में शामिल होने के लिए चीन के तियानजिन शहर गए. उन्होंने वहां शी से मुलाकात की. कूटनीतिज्ञों ने इस मुलाकात को 2020 की झड़प के बाद रिश्तों को सावधानीपूर्वक फिर से पटरी पर लाने की दिशा में एक कदम बताया, जिसमें सीमा, व्यापार, निवेश और कनेक्टिविटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई. वह बैठक एक और वजह से अहम थी: इससे पता चला कि दोनों सरकारें बॉर्डर संकट को सिर्फ़ संभालने से आगे बढ़कर कुछ करने को तैयार थीं. अगस्त 2026 में, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने बीजिंग में भारत-चीन सीमा विवाद पर विशेष प्रतिनिधियों की 25वीं बैठक की सह-अध्यक्षता की.पश्चिमी मीडिया के अनुसार, दोनों पक्षों ने सीमा पर शांति और स्थिरता बनाए रखने, सीमा निर्धारण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने और द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की. यह कूटनीति का कम आकर्षक रूप है: बैठकें, तंत्र और धीरे-धीरे होने वाले समझौते. लेकिन 2020 के बाद, ये छोटे-छोटे कदम भी मायने रखते हैं.

भारत-चीन संबंध और वैश्विक व्यवस्था

21वीं सदी में, दुनिया के दो सबसे ज़्यादा आबादी वाले देशों और दो प्राचीन सभ्यताओं भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय संबंध वैश्विक समुदाय के साथ-साथ खुद भारत और चीन के लोगों के लिए भी बहुत अहम हो जाएंगे. हर कोई भारत-चीन संबंधों की बढ़ती जटिलताओं और उनके बढ़ते महत्व को समझता है, जैसे सीमा पर टकराव, कूटनीतिक तनाव और भू-राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के साथ-साथ बढ़ता हुआ लेकिन बहुत असंतुलित व्यापार. यह बात इसलिए भी खास है क्योंकि माओ से-तुंग के बाद चीन के सबसे ताकतवर नेता, राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन ने 2035-2049 तक 'महान' राष्ट्रीय पुनरुत्थान हासिल करने का एक चर्चित रोडमैप तैयार किया है; 2049 का साल 'पीपल्स रिपब्लिक ऑफ़ चाइना' की स्थापना की 100वीं वर्षगांठ का साल भी है.

हालांकि पिछले 45 सालों में चीन की आर्थिक वृद्धि और बढ़ती राष्ट्रीय ताकत उल्लेखनीय रही है, लेकिन हाल के सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत में बदलाव आया है. भारत की भविष्योन्मुखी सोच को अब दुनिया भर में पहचाना और सराहा जा रहा है. भारत अब दुनिया का सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है. इसकी हालिया और अनुमानित GDP विकास दर चीन से ज़्यादा है. असल में, भारत दुनिया की सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था रहा है. 2025 तक, दुनिया की कामकाजी उम्र की आबादी का पांचवां हिस्सा भारतीय होगा, जबकि चीन की कामकाजी उम्र की आबादी घट रही है और बूढ़ी हो रही है. साल 2035 तक भारत के पांच सबसे बड़े शहरों की अर्थव्यवस्था का आकार आज के मध्यम-आय वाले देशों की अर्थव्यवस्था के बराबर होगा. कुछ जानकारों का अनुमान है कि भारत में प्रति व्यक्ति विकास दर लंबे समय तक चीन से ज़्यादा रह सकती है. इससे सदी के मध्य तक प्रति व्यक्ति आय के स्तर में बराबरी आ सकती है. भारत के पास वर्ल्ड-क्लास IT क्षमताएं हैं और अंग्रेज़ी बोलने वालों की दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी आबादी वाला देश होने के नाते, यह दुनिया के साथ बेहतर ढंग से जुड़ सकता है. भारत के अमेरिका, UK, ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बहुत अच्छे संबंध हैं, जबकि इन देशों के साथ चीन के संबंध उतार-चढ़ाव वाले और कभी-कभी तनावपूर्ण रहे हैं. चीन की 'ग्लोबल साउथ' (विकासशील देशों) में, खासकर अफ्रीका, दक्षिण-पूर्व एशिया और पश्चिम एशिया में मज़बूत आर्थिक और विकास गतिविधियां हैं; ये ऐसे क्षेत्र हैं जहां भारत भी अब बड़ी भूमिका निभाना शुरू कर रहा है.

'ग्लोबल साउथ'की आवाज है भारत

'ग्लोबल साउथ' एक अस्पष्ट अवधारणा बनी हुई है. बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था में सत्ता के अधिक समान वितरण की अस्पष्ट मांगों से परे, इसके हितों की वकालत करने का वास्तव में क्या अर्थ है, इस पर बहुत कम स्पष्टता है. यदि ब्रिक्स शिखर सम्मेलनों को वैश्विक शासन में एक वास्तविक दावेदार के रूप में देखा जाना है, तो उन्हें खोखली बातों और बयानों से आगे बढ़कर ठोस नतीजों की ओर बढ़ना होगा. शिखर सम्मेलन में, नई दिल्ली ब्रिक्स को उसके मूल विकास-केंद्रित एजेंडे पर वापस लाने का प्रयास करेगी, जैसा कि उसकी 'आर्थिक साझेदारी रणनीति 2030' में दर्शाया गया है. हालांकि, इसके सदस्यों के बीच मतभेदों और ईरान पर अमेरिकी हमलों की निंदा करने वाले एक और बयान की मांगों के कारण इस प्रयास के बाधित होने का खतरा है. लेकिन 'ग्लोबल साउथ' के लिए एक बेहतर दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए समूह को अमेरिका के विरोध से कहीं अधिक की आवश्यकता है. इसके लिए केवल यह बताने से आगे बढ़ना होगा कि वह किसके खिलाफ है, और यह बताना होगा कि वह किसके पक्ष में खड़ा है.

अंत में भारतीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है, भारत 'गैर-पश्चिमी है, पश्चिमी-विरोधी नहीं'. वह खुद को सुधारवादी शक्ति के रूप में देखता है, न कि व्यवस्था को पूरी तरह बदलने वाली शक्ति के रूप में. भारत वैश्विक शासन में बड़ी भूमिका, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट और वित्तीय व तकनीकी नियम बनाने की प्रक्रिया में ज्यादा प्रभाव चाहता है. वह अंतरराष्ट्रीय व्यवस्था के कुछ पहलुओं को बदलना चाहता है, न कि उस व्यवस्था को ही खत्म करना चाहता है जिस पर उसकी अपनी तरक्की काफी हद तक निर्भर है. ब्रिक्स की अध्यक्षता के दौरान भारत का रुख इसी सोच को दिखाता है.

(डिस्क्लेमर: डॉ नीरज कुमार बिहार के वैशाली स्थित डॉक्टर सीवी रमन विश्वविद्यालय में राजनीति विज्ञान पढ़ाते हैं. लेख में व्यक्त किए गए विचार उनके निजी हैं, उनसे एनडीटीवी का सहमत या असहमत होना जरूरी नहीं है.)