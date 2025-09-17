विज्ञापन
तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा... यूट्यूबर मनी मिराज ने कराया धर्मपरिवर्तन? युवती के आरोप की क्या है सच्चाई

पीड़िता वन्नू का आरोप है कि मिराज अब उसे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा है. यही वजह है कि वह इस तरह से कर रहा है.

तुम्हें मुस्लिम बनना पड़ेगा... यूट्यूबर मनी मिराज ने कराया धर्मपरिवर्तन? युवती के आरोप की क्या है सच्चाई
मनी मिराज पर युवती ने लगाया गंभीर आरोप

बिहार के जानेमाने यूट्यूबर मनी मिराज पर एक युवती ने धर्मपरिवर्तन कराने और फिर उसका फायदा उठाने का आरोप लगाया है. इस युवती का नाम वन्नू है और ये सोशल मीडिया पर वन्नू दी ग्रेट के नाम से फेमस है. वन्नू ने मनी मिराज पर आरोपों की झड़ी लगाते हुए एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. इस वीडियो में वन्नू ने कहा है कि मिराज ने पहले मेरा धर्म परिवर्तन करवाकर मुझसे शादी, फिर मेरा फायदा  उठाया औऱ अब वह साथ रहने से इनकार कर रहा है. 

पीड़िता ने मिराज पर आरोप लगाया कि वह उसके साथ जबरदस्ती करता था. जब वह इनकार करती थीं तो उसे प्रताड़ित किया जाता था. अब इस वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है. पुलिस की जांच में पता चला है कि वन्नू पंजाब के लुधियाना की रहने वाली है. सूत्रों के अनुसार युवती अब डिप्रेशन में है और उसका दिल्ली के बड़े अस्पताल में फिलहाल इलाज चल रहा है. 

मिराज के साथ रिश्ते का दिया सबूत

पीड़िता ने यूट्यूबर मिराज के साथ अपने रिलेशन का कई सबूत भी दिया है. वन्नू ने कहा कि मिराज मेरे पति हैं. आज आप और आपका परिवार मुझे स्वीकार नहीं कर रहा है. आप ऐसा करेंगे ये मैंने कभी सोचा नहीं था. वन्नू ने दावा किया है कि उसके पास मिराज से संबंध होने के कई सबूत हैं. 

दूसरी शादी करना चाहता है मिराज

पीड़िता वन्नू का आरोप है कि मिराज अब उसे छोड़कर दूसरी लड़की से शादी करना चाह रहा है. यही वजह है कि वह इस तरह से कर रहा है. वन्नू ने कहा कि मिराज अकसर मेरे साथ जबरदस्ती करता था, जब मैं उसका विरोध करती थी तो वह कहता था कि तुम मेरी बीवी हो, तुम्हारे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा नहीं तो किसके साथ करूंगा. वह मुझे प्रताड़ित भी करता था. अब वह दूसरी शादी करने जा रहा है. इसलिए वह मुझे दूर करना चाहता है. 

Mani Meraj, Youtuber Mani Meraj, Bihar Police
