छठ पूजा के दौरान पटना में बड़ा हादसा, गंगा में डूबे 4 युवक, तीन की तलाश जारी

बिहार की राजधानी पटना में छठ पूजा के दौरान बड़ा हादसा हो गया. छठ घाट की सफाई और सजावट कर रहे तीन किशोर नदी में लापता हो गए. घटना के बाद गांव में मातम पसरा है, जबकि स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है कि कई घंटे तक सूचना देने के बावजूद NDRF और SDRF की टीम मौके पर नहीं पहुंची. गुस्साए ग्रामीणों ने प्रशासन पर लापरवाही का इल्जाम लगाते हुए सवाल किया, "पांच घंटे बाद क्या बच्चा जिंदा मिलेगा?"

पटना जिले के मिर्जापुर गांव में रविवार को छठ महापर्व के दौरान घटना हुई. ग्रामीणों के मुताबिक, आसू, सूरज और आदित्य नाम के तीन किशोर पुनपुन नदी के किनारे छठ घाट की सफाई और सजावट कर रहे थे. इसी दौरान वे गहरे पानी में चले गए और लापता हो गए. आशंका जताई जा रही है कि तीनों नदी में डूब गए हैं.

ग्रामीणों का आरोप है कि उन्होंने NDRF और SDRF से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन इंटरनेट पर दिए गए हेल्पलाइन नंबर सही नहीं थे. लोगों का कहना है कि प्रशासनिक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों को भी कई बार फोन किया गया, लेकिन घंटों तक कोई ठोस मदद नहीं मिली.

ग्रामीणों का गुस्सा

एक नाराज ग्रामीण ने कहा, "पांच घंटे से फोन किया जा रहा है. पुलिस भी एक घंटे से यहां मौजूद है. पुलिस वाले भी लगातार संपर्क कर रहे हैं, लेकिन NDRF नहीं पहुंच रही. अगर पांच घंटे बाद टीम आएगी तो क्या बच्चा मिल जाएगा?"

स्थानीय लोगों का दावा है कि मिर्जापुर छठ घाट पर पहले से सुरक्षा के इंतजाम भी नाकाफी थे. उनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से कोई खास तैयारी नहीं की गई थी. गांव वालों ने खुद घाट की सफाई की, रास्ता बनाया और बांस लगाकर बैरिकेडिंग का इंतजाम किया था.

हालांकि मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने ग्रामीणों को भरोसा दिलाया कि वे लगातार वरिष्ठ अधिकारियों के संपर्क में हैं. पुलिस के मुताबिक, NDRF और SDRF के अधिकारियों से बात हो चुकी है और रेस्क्यू टीम को मौके के लिए रवाना कर दिया गया है.

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