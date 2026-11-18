Bihar Working Women Hostel: मौजूदा वक्त में महिलाएं हर क्षेत्र में अपनी मजबूत पहचान बना रही हैं. हालांकि, इस दौरान उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती बड़े शहरों में रहने और सुरक्षा की होती है. इस समस्या का समाधान करते हुए बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग यानी महिला एवं बाल विकास निगम ने राज्य की कामकाजी महिलाओं के लिए एक बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है. दरअसल, यहां बिहार के चार प्रमुख शहरों जैसे पटना, गया, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में विशेष कामकाजी महिला छात्रावास (Working Women Hostel) संचालित किए जा रहे हैं, जो घर से दूर रहकर काम करने वाली महिलाओं को एक सुरक्षित और घरेलू माहौल प्रदान करते हैं.

इन चार शहरों में मिल रही है यह सुविधा

बिहार सरकार की इस योजना के तहत राज्य के चार महत्वपूर्ण जिलों को शामिल किया गया है, ताकि अधिक से अधिक कामकाजी महिलाओं को इसका लाभ मिल सके. इन हॉस्टलों का पूरा विवरण नीचे दिया गया है.

पटना

पता: आईएएस कॉलोनी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना

आईएएस कॉलोनी, रूपसपुर, बेली रोड, पटना फोन नंबर: 9955998043

गया जी

पता: गया मेडिकल कॉलेज के पास, रोड नंबर 12, मकान संख्या 145

गया मेडिकल कॉलेज के पास, रोड नंबर 12, मकान संख्या 145 फोन नंबर: 9955998063

मुजफ्फरपुर

पता: हरिसभा रोड, कल्याणी चौक, मुजफ्फरपुर

हरिसभा रोड, कल्याणी चौक, मुजफ्फरपुर फोन नंबर: 9955998045

भागलपुर

पता: एस के तरफदार, आदमपुर, भागलपुर

एस के तरफदार, आदमपुर, भागलपुर फोन नंबर: 8409410586

हॉस्टल में मिलने वाली मुख्य सुविधाएं

कामकाजी महिलाओं की जरूरत को ध्यान में रखते हुए इन हॉस्टलों में कई प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं, जिनमें महिलाओं को रहने के लिए किसी प्रकार का किराया नहीं देना होगा, यानी आवास पूरी तरह फ्री है. बेहद किफायती दर पर यानी मात्र 3,000 रुपये प्रति माह में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है. इसके अलावा, महिलाओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए पूरी तरह सुरक्षित और संरक्षित परिसर तैयार किया गया है. इसके साथ ही कामकाजी महिलाओं के दैनिक जीवन और कामकाज के अनुकूल अन्य सभी जरूरी सहूलियतें यहां मौजूद हैं.

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सुरक्षित आवास से सपनों को मिलेगी उड़ान

बिहार सरकार का यह कदम उन तमाम महिलाओं के लिए एक बड़ा संबल है, जो अपने परिवार से दूर रहकर नौकरी या रोजगार कर रही हैं. सुरक्षित आवास, सपनों को उड़ान के नारे के साथ शुरू किए गए ये हॉस्टल महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें एक सुरक्षित कार्य संस्कृति देने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो रहे हैं. अगर आप या आपके जान पहचान में कोई कामकाजी महिला इन शहरों में आवास की तलाश में है, तो दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकती है.

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