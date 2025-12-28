मुद्रा लोन के नाम पर महिलाओं से लाखों की ठगी, मुजफ्फरपुर की ये घटना आपको हैरान कर देगी

बिहार में एक तरफ जहां नीतीश सरकार महिलाओं के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं चला रही है तो वहीं दूसरी तरफ मुजफ्फरपुर में उन्हीं महिलाओं को मुद्रा लोन के नाम पर ठगी का शिकार बनाया जा रहा है. इतने बड़े स्तर पर महिलाओं से ठगी की बात सामने आने पर पुलिस भी हरकत में आ गई है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. ये पूरा मामला मुजफ्फरपुर जिले के औराई थाना क्षेत्र का है.अभी तक जांच में पता चला है कि यहां करीब 400 महिलाओं से मुद्रा लोन के नाम पर 10 लाख रुपये के करीब की ठगी की गई है.

पुलिस सूत्रों के अनुसार 15 दिन पहले मकसूदपुर चौक स्थित मालवाली गली में एक कंपनी खोलकर कई गांव की महिलाओं से ठगी कर कंपनी फरार हो गई. मामले का खुलासा तब हुआ जब शनिवार को कंपनी के कर्मियों ने लोन देने के नाम पर कुछ महिलाओं को बुलाया था. लोन लेने पहुंची महिलाएं तब हक्का-बक्का रह गईं जब कार्यालय में ताला लटका था. जब उन्होंने खोजबीन की तो उन्हें कार्यालय का बोर्ड तक गायब मिला. मामले का खुलासा होने के बाद ठगी की शिकार महिलाओं ने हंगामा किया.

इससे अफरा-तफरी की स्थिति बनी रही. आपको बता दें कि NDTV ने जब कई पीड़ित महिलाओं से बात की तो उन्होंने अपने साथ हुई इस ठगी के बारे में विस्तार से बताया. भलूरा गांव की प्रियंका कुमारी,पूजा देवी,औराई के अशरफुल,राजखंड की मुन्नी देवी,औराई की रहमती खातून ने बताया कि उन लोगों से 2200 से 3200 रुपए तक इंश्योरेंस व प्रोसेसिंग फी के नाम पर लिए गए. ठगों ने उन्हें कहा था कि 30 से 40 हजार रुपए लोन दिला देंगे. लोन का पैसा सीधा बैंक खाते में जाएगा.ठगों ने शनिवार तक लोन की रकम के खाते में आने की बात कही थी.

पीड़ित महिलाओं ने बताया कि जब वह कार्यालय पहुंची तो कार्यालय बंद था और सभी कर्मियों का मोबाइल स्विच ऑफ मिला. मामले को लेकर कंपनी के कार्यालय के समीप दिन भर हंगामा होता रहा. स्थानीय लोगों का कहना था कि करीब चार से 500 महिलाएं इस ठगी की शिकार हुई है. इस ठगी की शिकार हुई महिलाओं ने थाने को आवेदन देकर कार्रवाई करने की मांग की है.वहीं, मामले को लेकर टीएसपी कोटा कुमार किरण ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है औराई थाने की पुलिस मामले में FIR दर्ज कर आरोपी के गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है.

