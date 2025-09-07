क्या पूर्णिया एयरपोर्ट शुरू होने से दरभंगा हवाई अड्डे पर पड़ेगा असर? जानें क्या कहते हैं यात्री

केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत दरभंगा में एयरपोर्ट बनाया गया. इस योजना के तहत खुले एयरपोर्ट में सबसे पहले नंबर पर दरभंगा एयरपोर्ट ही है, चाहे वह यात्रियों की संख्या में हो या विमानों के परिचालन में. लेकिन बिहार के पूर्णिया जिले में भी 15 सितंबर से हवाई यात्रा शुरू होने वाली है. ऐसे में सवाल यह है कि पूर्णिया से हवाई यात्रा शुरू होने के बाद दरभंगा हवाई अड्डे पर इसका कितना असर पड़ेगा? क्या दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या में कोइ कमी आएगी? ऐसे ही कुछ बुनियादी सवालों हमने लोगों से पूछे.

दरभंगा हवाई अड्डा बेस्ट

मजेदार बात यह सामने आई की ज्यादातर लोगों ने कहा कि पूर्णिया हवाई अड्डा से हवाई यात्रा शुरू होने के बावजूद दरभंगा हवाई अड्डे पर इसका बहुत ज्यादा असर नहीं होगा. खास बात यह है कि इसमें वैसे लोग भी शामिल है जो सीमांचल से दरभंगा हवाई अड्डा यात्रा के लिए पहुंचे है. हर किसी ने कहा कि दरभंगा हवाई अड्डा फिलहाल बेस्ट है. दरअसल दरभंगा हवाई अड्डा सीधे फोरलेन सड़क से जुड़ा है. जहां जाम की समस्या देखने को नहीं मिलती है. वही दरभंगा हवाई अड्डा से ज्यादा फ्लाइट है और आनेवाले समय में दरभंगा हवाई अड्डा 24 x 7 यानी दिन और रात सेवा देगा और निकट भविष्य में यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान भी शुरू होने वाली है.

पूर्णिया का हवाई अड्डा बहुत छोटा

सबसे बड़ी बात है की शुरुआती समय से ही दरभंगा हवाई अड्डे पर यात्रियों की संख्या उम्मीद से ज्यादा है. ऐसे में कुछ यात्री अगर दूसरी जगह से हवाई यात्रा भी करते है तो दरभंगा में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा सहरसा से दरभंगा हवाई अड्डा आए यात्री रत्नेश देव ने बताया की पूर्णिया में सबसे बड़ी समस्या यह है कि वहां जो भी सड़क हवाई अड्डा को जोड़ती है बेहद खराब है. पूर्णिया का हवाई अड्डा बहुत छोटा है जबकि दरभंगा का हवाई अड्डा बड़ा है और अधिक सेफ है. ऐसे में हमलोग के लिए दरभंगा से ही हवाई सेवा सुविधाजनक है और लोग भी दरभंगा ही पसंद करेंगे.| अभी पूर्णिया हवाई अड्डा में कुछ नहीं है.

सहरसा निवासी कुमार ने बताया कि अगर पूर्णिया से हवाई सेवा शुरू होगा तो हम लोगों के लिए पूर्णिया से यात्रा सही होगा. अभी हम लोग सहरसा से दरभंगा बस या ट्रेन से आते है, तब हवाई जहाज पकड़ते है.. दरभंगा की जगह पूर्णिया हो जाने से हम लोगों को ज्यादा सुविधा होगी.

अररिया निवासी प्रोफ़ेसर हरी नारायण सिंह ने बताया कि मेरे गांव से पूर्णिया हवाई अड्डा तकरीबन 100 किलोमीटर है. जबकि दरभंगा हवाई अड्डा 130 किलोमीटर है. मेरे लिए तो दरभंगा हवाई अड्डा सही है. लेकिन सीमांचल के कई जिले पूर्णिया के आसपास है, वह एक पिछड़ा इलाका है. इसके बावजूद कुछ जिले को इसका फायदा मिलेगा.

वरिष्ठ पत्रकार विष्णु कुमार ने बताया कि दरभंगा हवाई अड्डे पर बहुत काम किया गया है, मैंने जो अनुभव किया है कि दरभंगा हवाई अड्डा के स्थापना काल से ही यात्रियों की संख्या जबरदस्त रही है और यह समय के साथ बढ़ता रहा है. यहां से फ्लाइट की सख्या बढ़ रही है. यहां से अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवा भी शुरू होने वाली है. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है की दरभंगा में यात्रियों की संख्या बहुत ज्यादा है उसकी तुलना में यहां हवाई जहाज की कमी है.

प्रमोद कुमार गुप्ता