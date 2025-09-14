सीमांचल के विकास का '3 M' वाला फैक्टर, एयरपोर्ट की सौगात से क्या बिहार का 'गुरुग्राम' बन पाएगा पूर्णिया?

PM Modi Purnia Visit: प्रधानमंत्री नरेन्द्री मोदी 15 सितंबर को सीमांचल के दौरे पर रहेंगे. जहां पूर्णिया में वे एक जनसभा को संबोधित करेंगे. इस मौके पर 36 हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं का वे उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे. इसमे सबसे खास पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन होगा, जिसकी घोषणा स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2015 की चुनावी सभा को पूर्णिया में संबोधित करते हुए किया था.

सीमांचल में पूर्णिया सबसे विकसित शहर है. बीते कुछ सालों में इसके विकास की रफ्तार ने और तेजी पकड़ी है. मखाना, मक्का, और मेडिकल के लिए मशहूर पूर्णिया एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद और तेजी से आगे बढ़ेगा.

विकास योजनाओं की सौगात से आर्थिक प्रगति के द्वार खुलेंगे

इसके अलावा PM मोदी कोसी-मेची परियोजना के बाबत महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं, जिससे कोसी-सीमांचल के इलाके में हर वर्ष आने वाली बाढ़ का स्थायी समाधान सम्भव हो सकेगा. जाहिर है जब विकास योजनाओं की सौगात मिलेगी तो इससे आर्थिक प्रगति के द्वार भी खुलेंगे.

एयरपोर्ट, मखाना बोर्ड, रेल-सुविधा और नदी परियोजना से बदलेगा आर्थिक परिदृश्य

सीमांचल का इलाका गरीबी, बदहाली, बाढ़ और पलायन की समस्या से ग्रसित रहा है. लेकिन हाल के दिनों में मानव संसाधन की वजह से आर्थिक स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है. इस इलाके के युवा बड़ी संख्या में खाड़ी के देशों में और दूसरे प्रदेशों में रहकर आर्थिक उपार्जन कर रहे हैं. यह इलाका सुपर फ़ूड मखाना का सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र है तो मक्का का अंतरराष्ट्रीय बाजार के रूप में भी तब्दील हो चुका है.

पूर्णिया मेडिकल और ऑटो-मोबाइल सेक्टर का हब

इसके अलावा चिकित्सा और ऑटोमोबाइल का भी यह हब है. ऐसे में यहां एयरपोर्ट आरम्भ होने से मखाना और मक्का को विस्तृत बाजार मिल सकेगा. मखाना बोर्ड से जुड़ी कोई महत्वपूर्ण घोषणा होने पर जाहिर तौर पर मखाना किसान लाभान्वित होंगे.

नेपाल-बंगाल से लेकर कोसी और अंग प्रदेश तक दिखेगा असर

नेपाल और बंगाल से सटे होने और कोसी और अंग प्रदेश के बीच स्थित पूर्णिया एयरपोर्ट के अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट के रूप में विकसित होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है.

कोसी मेची नदी परियोजना से बाढ़ पर लगेगी लगाम

सीमांचल और कोसी की बदहाली की बड़ी वजह हर वर्ष आने वाली बाढ़ है. पीएम मोदी इस सभा में कोसी-मेची नदी परियोजना की दिशा में महत्वपूर्ण घोषणा कर सकते हैं जो बाढ़ से होने वाली तबाही को कम करने में मददगार साबित हो सकता है.

कई ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे पीएम मोदी



इसके अलवा जोगबनी-दानापुर वंदे भारत भाया पूर्णिया और जोगबनी-इरोड अमृत भारत एक्सप्रेस भाया पूर्णिया की सौगात भी सीमांचल के लोगों को प्रधानमंत्री देंगे, जो रेल-सुविधा के मामले में पिछड़े इस इलाके के लिए संजीवनी साबित हो सकता है.

पूर्व सांसद बोले- इन सौगातों से इलाके का कायाकल्प होगा

चर्चा है कि PM अररिया-गलगलिया रेल लाइन की आधारशिला भी रखेंगे जो सामरिक दृष्टि में भविष्य में महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं. पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा कहते है ' आप तय मानिए, जिन विकास योजनाओं की सौगात प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री देने वाले हैं उससे इस इलाके का कायाकल्प हो जाएगा'.

बिहार का गुरुग्राम बन सकता है पूर्णिया

फोर लेन सड़क, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग, बड़े मॉल-हॉस्पिटल, फैक्ट्रियां, मेडिकल कॉलेज जैसी सुविधाओं से पहले से लैस पूर्णिया को एयरपोर्ट की सौगात मिलने के बाद देश के बड़े कारोबारियों की नजर में भी आएगा. जिससे यहां निवेश और बढ़ेगा. स्थानीय कारोबारियों का मानना है कि इन सब सुविधाओं से लैस होने के बाद आने वाले दिनों में पूर्णिया बिहार का गुरुग्राम बन सकता है.

