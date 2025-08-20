विज्ञापन
विशेष लिंक

भाजपा में शामिल होंगे भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े? सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज 

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने सम्राट चौधरी से मुलाकात की तस्‍वीर एक कैप्‍शन के साथ अपने इंस्‍टाग्राम पर पोस्‍ट की हैं. इसके बाद से ही पाखी हेगड़े के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं.

Read Time: 3 mins
Share
भाजपा में शामिल होंगे भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े? सम्राट चौधरी से मुलाकात के बाद अटकलें तेज 
  • भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े ने बिहार के उपमुख्यमंत्री और भाजपा नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की है.
  • पाखी हेगड़े ने सोशल मीडिया पर सम्राट चौधरी के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर भाजपा की नीतियों की प्रशंसा की है.
  • इसके बाद से ही भोजपुरी अभिनेत्री के भाजपा में शामिल होने की अटकलें लगने लगी हैं और प्रशंसक सवाल पूछ रहे हैं.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

भोजपुरी अभिनेत्री पाखी हेगड़े की राजनीति में एंट्री को लेकर चर्चाएं तेज हैं. उन्‍होंने मंगलवार को बिहार के उपमुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के नेता सम्राट चौधरी से मुलाकात की. साथ ही इस मुलाकात की तस्‍वीर उन्‍होंने सोशल मीडिया पर भी शेयर की, जिसके बाद पाखी हेगड़े के भाजपा में शामिल होने की अटकलें तेज हो गई हैं. 

अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर सम्राट चौधरी के साथ मुलाकात की तस्वीर पोस्ट की और कैप्शन में लिखा, "आज भगवान बुद्ध की धरती, पटना, जो मेरी कर्मभूमि भी है, सौभाग्य से, भारतीय जनता पार्टी, बिहार प्रदेश के चाणक्य, बिहार के उपमुख्यमंत्री, कुशल राजनीतिज्ञ, संगठन शिल्पकार, मृदुभाषी, आदरणीय अभिभावक सम्राट चौधरी से मिलकर आशीर्वाद लिया! उनका मार्गदर्शन मिला! सम्राट जी के नेतृत्व में हमारा बिहार, और हमारे बिहार की माताएं, बहनें और युवा भाइयों का भविष्य बहुत सुरक्षित हाथों में नजर आता है!"

साथ ही उन्‍होंने लिखा, "सबका साथ, सबका विकास जैसी इनकी नीतियों से, मैं बहुत प्रभावित हूं! धन्यवाद, सादर आभार! सम्राट चौधरी."

पाखी हेगड़े से लगातार सवाल पूछ रहे प्रशंसक

पाखी हेगड़े ने टीवी धारावाहिक "मैं बनूंगी मिस इंडिया" से शुरुआत की और कई भोजपुरी, मराठी और हिंदी फिल्मों में काम किया है, जिनमें निहुरहा रिक्शावाला, सात सहेलियां, निहुरहा चलल ससुरल, निहुरहा हिंदुस्तानी, सात ना गत, काला सच आदि शामिल हैं. 

पाखी के इंस्टाग्राम पोस्ट के बाद प्रशंसकों ने उनके राजनीति में शामिल होने की संभावना पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं. कई फैंस ने पूछा है कि क्या वे जल्द ही भाजपा में शामिल होने वाली हैं. हालांकि, पाखी ने अभी तक इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है. यदि वे बिहार चुनाव से पहले राजनीति में कदम रखती हैं, तो यह बिहार की सियासत में एक बड़ा टर्निंग पॉइंट हो सकता है.

विभिन्‍न पार्टियों में भोजपुरी सिनेमा के बड़े चेहरे 

बता दें, आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं. भाजपा, जेडीयू, राजद और अन्य दलों के बीच कांटे की टक्कर की उम्मीद है. ऐसे में भोजपुरी सिनेमा के कई बड़े चेहरे, जैसे रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव 'निरहुआ', पहले से ही भाजपा के साथ सक्रिय हैं और जमीनी स्तर पर प्रचार में जुटे हैं. अब पाखी हेगड़े का नाम भी इस सूची में जुड़ता नजर आ रहा है. उनकी तगड़ी फैन फॉलोइंग, खासकर उत्तर प्रदेश और बिहार में, उन्हें राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बना सकती है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Pakhi Hegde, Samrat Choudhary, Pakhi Hegde Samrat Choudhary Meeting
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com