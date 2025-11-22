सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही बिहार में लागू हुआ 'यूपी मॉडल', पुलिस ने कुख्यात अपराधी का कर दिया एनकाउंटर

बिहार में नीतीश सरकार की नई कैबिनेट में विभागों के बंटवारे को अभी 24 घंटे भी नहीं बीते थे कि कानून व्यवस्था को और दुरुस्त बनाने के लिए ताबड़तोड़ कार्रवाई का सिलसिला शुरू कर दिया गया. पुलिस ने इसकी शुरुआत बेगूसराय से की , जहां पुलिस ने एक बाद एक एनकाउंटर करके अपराधियों पर नकेल कसा . पुलिस अपने एक्शन से ये साफ कर देना चाहती है कि अब सूबे में अपराधियों की खैर नहीं है. पुलिस का ये एक्शन सम्राट चौधरी के गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालने के बाद शुरू हुआ है. पुलिस की इस कारवाई से जहां अपराधियों में दहशत है वहीं आम लोग अब बिहार में योगी मॉडल से खुश दिख रहे हैं.

बिहार पुलिस ने बेगूसराय मे बीती रात पुलिस ने एक बार फिर एक अपराधी का एनकाउंडर कर दिया है. इसके ठीक एक दिन पहले ही पुलिस ने एक अपराधी को अपनी गोली का निशाना बनाया था. इन दोनों ही घटना मे पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने इन अपराधियों के पास से बड़ी मात्रा मे हथियार और कैश बरामद किया है. पुलिस की इस ताबरतोड़ कारवाई से लोग नई सरकार का एक्शन मान रहे हैं.

बेगूसराय में पुलिस ने एनकाउंटर करते हुए कुख्यात बदमाश शिव व्रत राय को एक कार्बाइन, 7 पिस्टल, रुपया और कफ सिरप के साथ गिरफ्तार किया है. दरअसल, एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस को सूचना मिली थी कि साहेबपुर कमाल थाना क्षेत्र के शालिग्रामी गांव में अमित गुप्ता के घर पर काफी संख्या में बदमाश हथियार के साथ जुटे हुए हैं. इस सूचना पर एसटीएफ और बेगूसराय पुलिस ने अमित गुप्ता के घर के घेराबंदी का छापेमारी शुरू की तभी बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी.

इसके जवाब में पुलिस ने भी फायरिंग की जिसमें कुख्यात बदमाश शिव व्रत राय को गोली लग गई और बाकी बदमाश भागने में सफल रहे. पुलिस ने घटनास्थल से एक कार्रवाईन, 7 पिस्तौल एक अर्ध निर्मित रिवाल्वर 3 लाख 70 हजार रुपए और 940 बोतल कफ सिरप बरामद किया है. एसपी मनीष नू प्रेस वार्ता कर बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि अमित गुप्ता के घर पर बदमाश किसी घटना को अंजाम देने जुटे हैं. इसी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो बदमाशों ने फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में शिव व्रत राय को पैर में दो गोली लगी है, जिसके बाद उसे गिरफ्तार किया गया है.

शिव व्रत राय तेघड़ा थाना क्षेत्र के बनहारा गांव का रहने वाला है और उस पर हत्या, हत्या के प्रयास सहित कई मामले पहले से दर्ज हैं. इस घटना में घटना स्थल से अमित कुमार गुप्ता , नवनीत कुमार सोनू कुमार एवं तीन अज्ञात व्यक्ति मुठभेड़ के दौरान अंधेरे का फायदा उठाकर भाग गया. गिरफ्तार बदमाशों ने बताया कि यहां पर मिनी गन फैक्ट्री चलाया जाता था . घायल शिव व्रत राय का सदर अस्पताल में इलाज कराया गया. इस दौरान हथियार बनाने का कई सामान के साथ सोने चांदी के जेवरात भी बरामद किए गए हैं जिसकी जांच पुलिस के द्वारा कराई जा रही है.