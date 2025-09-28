विज्ञापन
विशेष लिंक

समस्तीपुर से लापता दो बहनें... 1800 किलोमीटर दूर दादर एंड नगर हवेली से रिकवर, मानव तस्करी का बड़ा मामला

आरोपी ने छात्राओं को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने की योजना बनाई थी. सोशल मीडिया स्नैपचैट के माध्यम से उसकी छात्राओं से पहचान हुई थी. समस्तीपुर से अविनाश कुमार की रिपोर्ट.

Read Time: 2 mins
Share
समस्तीपुर से लापता दो बहनें... 1800 किलोमीटर दूर दादर एंड नगर हवेली से रिकवर, मानव तस्करी का बड़ा मामला
Bihar:

मानव तस्करी का मामला बिहार में बढ़ता दिख रहा है. समस्तीपुर जिले से दो बहनें लापता हुई थी, जिसकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी. वहीं अब दोनों बहनों को 1800 किलोमीटर दूर केंद्र शासित राज्य दादर एंड नगर हवेली में बरामद हुई हैं. बताया जा रहा है कि दोनों बहनें नाबालिग हैं और दोनों ही 13 सितंबर को घर से स्कूल जानें के लिए निकली थी. वहीं पुलिस ने इस मामले में मानव तस्करी से जुड़े गिरोह के एक आरोपी को पकड़ा है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

गिरफ्तार युवक भागलपुर का रहने वाला

समस्तीपुर जिले के शिवाजीनगर थाना क्षेत्र से लापता दो नाबालिग सगी बहनों को पुलिस ने गुजरात पुलिस के सहयोग से दादरा एवं नगर हवेली के सिलवारा स्थित नरौला थाना क्षेत्र से सकुशल बरामद कर लिया है. इस दौरान मानव तस्करी गिरोह से जुड़े एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार युवक की पहचान भागलपुर जिले के सन्हौला थाना अंतर्गत महेशपुर निवासी बादल कुमार के रूप में हुई है.

Latest and Breaking News on NDTV

स्नैपचैट से छात्राओं से हुई थी पहचान

जानकारी के अनुसार आरोपी ने दरभंगा के बहेरी क्षेत्र से छात्राओं को बहला-फुसलाकर गुजरात ले जाने की योजना बनाई थी. सोशल मीडिया स्नैपचैट के माध्यम से उसकी छात्राओं से पहचान हुई थी. इस संबंध में 17 सितंबर को शिवाजी नगर थाना में केस दर्ज कराई गई थी. 

रोसड़ा एसडीपीओ संजय कुमार सिन्हा ने शनिवार को शिवाजी नगर थाना पर इसका पर्दाफाश करते हुए बताया कि बीते 13 सितंबर को थाना क्षेत्र के दसौत गांव से 9.30 बजे दो नाबालिग सगी बहन छात्रा स्कूल पढ़ने गयी हुई थी. जो घर वापस नहीं आई. पीड़ित मां ने 17 सितंबर को आवेदन देकर अज्ञात लोगों के विरुद्ध केस दर्ज करायी थी.

यह भी पढ़ेंः बिहार में सरकारी स्कूल में नाबालिग से दरिंदगी, पड़ोस के युवक ने ही घर से उठाया... फिर किया घिनौना काम

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Human Trafficking Bihar, Samastipur News, Dadra And Nagar Haveli, Bihar News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com