डॉक्टर की जांबाजी: अपहरण की कोशिश हुई नाकाम, चलती कार से कूदकर बदमाशों के चंगुल से बचाई जान

बिहार के छपरा शहर में एक प्रसिद्ध डॉक्टर के अपहरण के सनसनीखेज प्रयास का मामला सामने आया है, जिससे जिले में कानून व्यवस्था को लेकर चिंताएं बढ़ गई हैं. यह घटना 17 दिसंबर की देर रात घटी, हालांकि डॉक्टर की सूझबूझ के कारण अपराधी अपने मंसूबे को अंजाम देने में नाकाम रहे. शहर पुलिस स्टेशन में दर्ज शिकायत के अनुसार, जाने-माने चिकित्सक डॉ. सजल कुमार रात करीब 10:20 बजे साधना पुरी स्थित अपने क्लिनिक से घर लौट रहे थे, तभी चार-पांच हथियारबंद अपराधियों ने उन्हें बंदूक की नोक पर अगवा कर लिया.

डॉ. कुमार ने पुलिस को बताया कि हमलावरों ने उन्हें जबरदस्ती उनकी कार में धकेल दिया, गाड़ी पर कब्जा कर लिया, और उन पर और उनके ड्राइवर के साथ मारपीट शुरू कर दी. सभी नकाबपोश अपराधी हथियारों से लैस थे. घटना के समय घर पर मौजूद डॉ. कुमार के कर्मचारी नीतीश ने हमले को देखा और बीच-बचाव करने की कोशिश की. हालांकि, इससे पहले कि वह कुछ प्रतिक्रिया कर पाते, अपराधियों ने उन्हें काबू में कर लिया, घर के अंदर घसीटकर ले गए, कुछ देर तक बंधक बनाकर रखा, और डॉ. कुमार को कार में बिठाकर फरार हो गए.

जब गाड़ी म्युनिसिपल चौक होते हुए शीश महल होटल की ओर जा रही थी, तभी डॉ. कुमार को होटल के पास एक मौका दिखाई दिया. वह चलती गाड़ी से कूदकर होटल की ओर भागे, जिससे लोगों का ध्यान उनकी ओर आकर्षित हुआ. आसपास लोगों को देखकर अपराधी घबरा गए और भाग गए.

उस समय डॉक्टर का ड्राइवर और केयरटेकर अभी भी गाड़ी में ही थे. तेज रफ्तार से भागने की कोशिश में अपराधियों की गाड़ी डीएम के आवास के पास एक बिजली के खंभे से टकरा गई, जिससे गाड़ी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई. इसके बाद आरोपी गाड़ी छोड़कर पैदल ही भाग गए और डॉक्टर के दो मोबाइल फोन अपने साथ ले गए. इस दुर्घटना में चालक गंभीर रूप से घायल हो गया.

घटना के बाद, अतिरिक्त एसपी राम पुकार सिंह, नगर पुलिस स्टेशन के एसएचओ संजीव कुमार और भगवान बाजार पुलिस स्टेशन के एसएचओ सुभाष कुमार मौके पर पहुंचे. सारण एसएसपी ने घटना की पुष्टि की है. डॉ. कुमार की शिकायत के आधार पर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर विस्तृत जांच की जा रही है. एएसपी राम पुकार सिंह ने बताया कि आसपास के स्थानों से सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है और आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए तकनीकी जांच जारी है.