बिहार में सरकारी स्कूल में नाबालिग से दरिंदगी, पड़ोस के युवक ने ही घर से उठाया... फिर किया घिनौना काम

वैशाली में पड़ोस के युवक ने नाबालिग को घर से उठाकर गांव के ही सरकारी स्कूल में ले जाकर घिनौना काम किया है.

बिहार में सरकारी स्कूल में नाबालिग से दरिंदगी, पड़ोस के युवक ने ही घर से उठाया... फिर किया घिनौना काम
वैशाली में नाबालिग से सरकारी स्कूल में दुष्कर्म
Bihar:

वैशाली में नाबालिग से दरिंदगी का मामला सामने आया है. बिहार में इन दिनों गंभीर अपराध मामले तेजी से बढ़ते देखे जा रहे हैं. इस बीच वैशाली में नाबालिग से की गई दरिंदगी चर्चाओं में हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया गया है वह भी एक सरकारी स्कूल में, इतना ही नहीं घटना के बारे में यह भी सामने आया है कि युवक पड़ोस का ही रहने वाला था और नाबालिग को घर से उठाकर सरकारी स्कूल ले गया और उसके साथ घिनौना काम किया गया. ऐसे में समाज पर भी बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं.

गांव के ही स्कूल में किया दुष्कर्म

वैशाली के भगवानपुर में नाबालिग लड़की को घर से उठाकर पड़ोस के एक युवक ने दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया है. बताया जा रहा है कि आरोपी युवक ने नाबालिग को घर से उठाया और गांव में स्थित सरकारी विद्यालय में ले जा कर उसके साथ दुष्कर्म किया. हालांकि पुलिस ने घटना की जानकारी मिलते ही आरोपी युवक को दबोच लिया है. दरअसल इंसानियत को शर्मसार करने वाली यह घटना भगवानपुर थाना क्षेत्र की है.

महिला थाने में दर्ज किया गया है केस

मौके पर पहुंचे एसडीपीओ सदर-2 गोपाल मंडल ने बताया कि पीड़िता के बयान पर महिला थाने के केस दर्ज करते हुए पीड़िता का मेडिकल जांच और इलाज करवाया गया है. साथ ही मामले की गहनता से जांच के लिए एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई है.

डी एस पी ने बताया कि आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और उसे पूछताछ भी की जा रही है. सभी बिंदुओं पर जाँच कर उसे जेल भेजने की कवायद की जा रही है.

