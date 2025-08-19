RJD में जो हो रहा है उससे छवि बिगड़ रही... तेज प्रताप ने NDTV के सवालों पर दिया बेबाकी से जवाब

बिहार विधानसभा चुनावों में अब कुछ ही समय बचा है लेकिन इससे पहले कई तरह के घटनाक्रम इन चुनावों को लेकर लोगों की उत्‍सुकता को बढ़ाते जा रहे हैं. लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे और महुआ से विधानसभा चुनावों की तैयारियों में जुटे तेज प्रताप यादव ने SIR के मसले पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और अपने भाई तेजस्‍वी यादव की यात्रा पर तंज कसा. इसके साथ ही उन्‍होंने राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायकों की आपसी लड़ाई पर कहा कि इससे लोगों में गलत मैसेज जा रहा है और छवि भी खराब हो रही है. NDTV को दिए एक खास इंटरव्‍यू में तेज प्रताप ने क‍ई अहम बातें कही हैं.

'वही जानें इससे क्‍या होगा'

SIR पर इस समय बिहार में तेज के छोटे भाई तेजस्‍वी और कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक यात्रा निकाल रहे हैं. इस पर जब तेज प्रताप से सवाल किया गया तो उन्‍होंने कहा, 'क्‍या असर होगा, क्‍या नहीं यह तो जनता बताएगी. सब अपने-अपने तरीके से काम कर रहे हैं और हम भी वैसे ही कर रहे हैं. SIR का मामला, चुनाव आयोग का मामला है. चुनाव आयोग इसे देख रहा है.'

तेज प्रताप के भाई तेजस्‍वी भी चुनाव आयोग के खिलाफ यात्रा कर रहे हैं. इस पर तेज प्रताप से जब पूछा कि क्‍या इस तरह की यात्रा की जरूरत थी बिहार में तो उन्‍होंने अपने ही तरीके से इसका जवाब दिया. उन्‍होंने कहा, 'जिन लोगों ने मामला उठाया है, वही जानें कि इससे क्‍या होगा. उन्‍हें लगता होगा ये मसला उठाने से SIR में कुछ बदलाव होगा. वो लोग अपना मुद्दा उठाए हैं और घूम रहे हैं.'

क्‍यों तेज प्रताप गए थे महुआ

तेज प्रताप से पूछा गया कि वह जहां-जहां जा रहे हैं तो उन्‍हें कैसी प्रतिक्रिया मिल रही है तो इस पर उन्‍होंने सकारात्‍मक जवाब दिया. तेज प्रताप ने कहा, 'टीम तेज प्रताप को पब्लिक से अच्‍छा रेस्‍पॉन्‍स मिल रहा है. हम लोग सबको जागरुक करने का काम कर रहे हैं.' तेज प्रताप के अनुसार वो लोगों को एकजुट करने का काम कर रहे हैं. तेज प्रताप चुनाव आयोग भी गए थे तो इस पर उन्‍होंने सिर्फ इतना ही कहा कि महुआ में जो वोटर लिस्‍ट के सिलसिले में वह आयोग गए थे.

लालू यादव पर क्‍या बोले

एक दिन पहले ही तेज प्रताप ने राष्‍ट्रीय जनता दल (RJD) के विधायकों की आपसी लड़ाई का मसला एक्‍स पर उठाया था. इस पर जब उनसे सवाल किया गया तो उनका कहना था कि जो लड़ रहे हैं, वही जानें. हम पार्टी में नहीं हैं तो RJD जानें कि उनका क्‍या करना है. उनका कहना था कि आपसी लड़ाई से जनता में एक खराब मैसेज जा रहा है. साथ ही पार्टी की छवि पर भी असर पड़ रहा है. तेज प्रताप से लालू प्रसाद यादव के उस सपने के बारे में पूछा गया जिसमें उन्‍होंने बिहार में गठबंधन की सरकार बनाने के बारे में सोच है. तेज प्रताप ने इस पर कहा कि इस पर लालू यादव ही जवाब देंगे क्‍योंकि वो पार्टी में नहीं हैं इसलिए इस बारे में कोई टिप्‍पणी नहीं कर सकते हैं.