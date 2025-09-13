तेज प्रताप यादव की राघोपुर में सक्रियता से बढ़ी सियासी हलचल, राहत कार्यों के बहाने चुनावी रणनीति का संकेत

बिहार में जैसे-जैसे विधानसभा चुनाव नजदीक आ रहे हैं, सियासी गतिविधियां तेज होती जा रही हैं. नेता अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय हो रहे हैं और जनता के बीच पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं. इसी क्रम में राजद से निष्कासित और हसनपुर के विधायक तेज प्रताप यादव एक बार फिर सुर्खियों में हैं.

तेज प्रताप की हालिया सक्रियता राघोपुर में देखी गई, जिसे आमतौर पर उनके छोटे भाई तेजस्वी यादव का सियासी गढ़ माना जाता है. एक वायरल वीडियो में तेज प्रताप अपने आवास पर बाढ़ पीड़ितों को राहत सामग्री, भोजन, पानी और ठहरने की व्यवस्था करते नजर आ रहे हैं. देर रात पहुंचे पीड़ितों को उन्होंने न सिर्फ आश्रय दिया, बल्कि आर्थिक मदद भी प्रदान की.

इस वीडियो को तेज प्रताप की बहन रोहिणी आचार्य ने सोशल मीडिया पर साझा किया. रोहिणी और तेज प्रताप के बीच भावनात्मक रिश्ता पहले भी सामने आता रहा है, जबकि परिवार की अन्य बहनों के साथ उनके संबंध सहज नहीं रहे हैं. ऐसे में रोहिणी का यह सार्वजनिक समर्थन राजनीतिक संकेतों से भरा हुआ माना जा रहा है.

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह पहल केवल राहत कार्य नहीं, बल्कि एक रणनीतिक कदम है. राघोपुर में सक्रियता दिखाकर तेज प्रताप ने यह संदेश देने की कोशिश की है कि वे सिर्फ बयानबाजी तक सीमित नहीं हैं, बल्कि जमीन पर उतरकर जनता के बीच अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हैं.

तेज प्रताप की यह गतिविधि एक ओर नीतीश सरकार की आपदा प्रबंधन पर सवाल उठाती है, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव को अप्रत्यक्ष चुनौती भी देती है. ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में राघोपुर की सियासत न सिर्फ दिलचस्प होगी, बल्कि लालू परिवार की अंदरूनी राजनीति भी एक नए मोड़ पर पहुंच सकती है.