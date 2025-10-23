दिल्ली से पटना जा रही स्पाइसजेट फ्लाइट में तकनीकी खराबी, फरीदाबाद से ही लौटी वापस

स्पाइसजेट की दिल्ली से पटना जा रही फ्लाइट में गुरुवार को तकनीकी खराबी आ गई, जिसके कारण विमान को फरीदाबाद के पास से ही वापस दिल्ली एयरपोर्ट पर लौटा दिया गया. यात्रियों के मुताबिक, उड़ान के कुछ मिनट बाद ही विमान में तकनीकी समस्या महसूस की गई. पायलट ने तुरंत एहतियात बरतते हुए दिल्ली एटीसी से संपर्क किया और विमान को वापस लौटने का निर्णय लिया. इस दौरान यात्रियों में हल्की अफरा-तफरी का माहौल रहा, हालांकि किसी तरह की जनहानि नहीं हुई.

स्पाइसजेट की ओर से अभी तक आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन एयरपोर्ट सूत्रों ने पुष्टि की है कि फ्लाइट को सुरक्षा कारणों से डायवर्ट किया गया था. हाल ही में स्पाइसजेट ने दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए पटना के लिए अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की थी. एयरलाइन ने बताया था कि दिल्ली और मुंबई से पटना के लिए उड़ानों की संख्या बढ़ाई गई है, जबकि अहमदाबाद, बेंगलुरु और हैदराबाद से भी विशेष त्योहारी फ्लाइट्स शुरू की गई हैं.

वहीं, एयर इंडिया ने भी इसी हफ्ते कहा था कि उसने पटना के लिए 166 अतिरिक्त उड़ानें जोड़ी हैं ताकि त्योहारी भीड़ को संभाला जा सके. कंपनी ने बताया था कि ये उड़ानें मौजूदा साप्ताहिक 42 उड़ानों के अलावा चलाई जा रही हैं. त्योहारों के बीच इस तरह की तकनीकी खराबी यात्रियों की सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ा रही है. फिलहाल यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में समायोजित करने की प्रक्रिया जारी है.

