वो बहुत बड़े आदमी हैं...सम्राट चौधरी के नचनिया वाले बयान पर खेसारी लाल यादव का पलटवार

बिहार विधानसभा चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव और बीजेपी नेता सम्राट चौधरी के बीच बयानबाज़ी तेज हो गई है. सम्राट चौधरी ने हाल ही में खेसारी को “नचनिया” कहकर तंज कसा था, जिसके बाद खेसारी ने पलटवार किया है.

खेसारी ने कहा कि सम्राट चौधरी बहुत बड़े आदमी हैं, उनकी तुलना अपने आप से करना मेरे लिए सही नहीं है. लेकिन अगर मैं नाचने वाला हूं, तो मुझे इस बात पर गर्व है. मैं कलाकार हूं, और संगीत से बेहतर इस धरती पर कुछ नहीं. अगर संगीत नहीं होता तो हम जिंदा नहीं होते.”

उन्होंने कहा कि राजनीति में कुछ लोग कलाकारों को नीचा दिखाकर खुद को ऊंचा दिखाना चाहते हैं, लेकिन जनता सच्चाई जानती है. “मेरे गाने को लेकर लोग जो चाहें कहें, लेकिन मेरे गानों की वजह से छपरा में जलजमाव नहीं हुआ, बच्चों की पढ़ाई नहीं रुकी और अस्पतालों की हालत भी मेरी वजह से नहीं बिगड़ी.”

खेसारी ने आगे कहा कि वे किसी व्यक्ति से नहीं, बल्कि विचारधारा से असहमति रखते हैं. “सम्राट भइया मेरे गार्जियन हैं, कल भी थे, आज भी हैं. मैं उनके शब्दों का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो उन्होंने कहा वो मुझे छोटा दिखाने के लिए कहा गया.” खेसारी ने यह भी बताया कि उन्होंने अब तक 62 अनाथ बच्चों को गोद लिया है, उनकी पढ़ाई और परवरिश की जिम्मेदारी खुद उठाई है. इसके अलावा उन्होंने कई गरीब लड़कियों की शादी कराई और बाढ़ पीड़ितों की मदद की है. “मैं कलाकार हूं, दिल से काम करता हूं. वो लोग दिमाग से दुनिया संभालते हैं, फर्क बस इतना है.”

उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग उनके “अश्लील गानों” को मुद्दा बना रहे हैं, जबकि वे समाज के हर तबके को खुश करने के लिए गाना गाते हैं. “लोग वही सुनते हैं जो उन्हें पसंद आता है, और कलाकार की मजबूरी होती है कि वो सबका मन रखे.”



