बिहार में मुखिया को सरेआम गोलियों से भूना, दिनदहाड़े हत्या की वारदात से हड़कंप

बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया को निशाना बनाकर गोली मारी और मौके से फरार हो गए. गोली लगने के कारण मुखिया रांधा साह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

  • सिवान के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र में पंचायत मुखिया रांधा साह को अपराधियों ने गोली मारकर मौत के घाट उतारा.
  • वारदात फुलवरिया मोड़ के नजदीक हुई, जहां बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया को निशाना बनाकर हमला किया था.
  • मुखिया की हत्या की खबर फैलते ही क्षेत्र में दहशत फैल गई और ग्रामीणों ने सड़क जाम कर प्रदर्शन शुरू किया.
बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर थाना क्षेत्र की गोपी पत्तियांव पंचायत में बुधवार को उस समय सनसनी फैल गई, जब पंचायत के मुखिया रांधा साह की अज्ञात अपराधियों ने गोली मारकर हत्या कर दी. यह वारदात फुलवरिया मोड़ के समीप हुई. बताया गया है कि बाइक सवार बदमाशों ने मुखिया को निशाना बनाकर गोली मारी और मौके से फरार हो गए. गोली लगने के कारण मुखिया रांधा साह की घटनास्थल पर ही मौत हो गई.

विरोध और प्रदर्शन

घटना की खबर फैलते ही पूरे इलाके में दहशत का माहौल बन गया. आक्रोशित ग्रामीण और प्रखंड के अन्य मुखिया बड़ी संख्या में घटनास्थल पर जुट गए. गुस्साए लोगों ने मुखिया के शव को रघुनाथपुर के गुठनी–मांझी मुख्य पथ पर अस्पताल गेट के पास रखकर सड़क जाम कर दिया और प्रदर्शन शुरू कर दिया.

प्रदर्शनकारियों ने जिला और पुलिस प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी करते हुए क्षेत्र में बढ़ते अपराध पर चिंता व्यक्त की. सड़क जाम के कारण मुख्य मार्ग पर यातायात पूरी तरह ठप हो गया और गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं. सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित करने और प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास किया.

अभिषेक उपाध्याय की रिपोर्ट

