सीवान में दिनदहाड़े लूट से दहशत, ज्वेलरी शॉप लूटने के बाद फायरिंग करते भागे बदमाश, VIDEO

- बिहार के सीवान जिले में कृष्णा ज्वेलर्स शॉप में दिनदहाड़े 6 नकाबपोश बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम दिया.
- बदमाशों ने हथियार के बल पर कीमती आभूषण लूटे और भागते समय ताबड़तोड़ हवाई फायरिंग भी की.
- घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है जिसमें बदमाश बाइक पर फायरिंग करते हुए भागते नजर आ रहे हैं.
Siwan Loot Video: बिहार के सीवान जिले से दिनदहाड़े लूट का एक मामला सामने आया है. यहां गुरुवार को सीवान के टारी बाजार में एक ज्वेलरी शॉप में दिनदहाड़े लूट हुई. लूटपाट के बाद बदमाश फायरिंग करते हुए भाग निकले. फायरिंग करते हुए बदमाशों के भागने का वीडियो सामने आया है. जिसमें बाइक पर बैठे बदमाश ताबड़तोड़ फायरिंग करते नजर आ रहे हैं. इस घटना से टारी बाजार के लोगों के साथ-साथ कारोबारियों में खौफ का माहौल भर गया है. पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है.
टारी बाजार स्थित कृष्णा ज्वेलर्स में दिनदहाड़े लूट
मिली जानकारी के अनुसार सीवान के रधुनाथपुर थानाक्षेत्र के टारी बाजार में दिनदहाड़े छह की संख्या में आए नकाबपोश अपराधियों ने कृष्णा ज्वेलर्स शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फायरिंग करते हुए निकल गए. लूट में शामिल एक बदमाश गिरफ्तार कर लिया गया है.
6 बदमाश दुकान में आए और हथियार के दम पर लूट लिए आभूषण
कृष्णा ज्वेलर्स के शोरूम में घुसे छह बदमाशों ने दुकानदार को डराते हुए कीमती आभूषण लूट लिए. घटना के बाद इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया. भागने के दौरान अपराधियों ने कई राउंड हवाई फायरिंग भी की. जिससे स्थानीय लोगों में दहशत फैल गई.
फायरिंग करते हुए भागते बदमाशों का वीडियो वायरल
इसी दौरान किसी ने पूरे घटनाक्रम को मोबाइल में कैद कर लिया. बदमाशों की फायरिंग और फरार होने का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. सूचना मिलते ही सीवान एसपी मनोज तिवारी दल-बल के साथ घटनास्थल पहुंचे और पूरी घटना का जायजा लिया.
बिहार में बेखौफ बदमाश..— NDTV India (@ndtvindia) November 27, 2025
सीवान के रधुनाथपुर थानाक्षेत्र के टारी बाजार में अभी दिनदहाड़े छह की संख्या में आए नकाबपोश बदमाशों ने कृष्णा ज्वेलर्स शॉप में लूट की वारदात को अंजाम देकर आसानी से फायरिंग करते हुए निकल गए.#Bihar pic.twitter.com/oyEcAyhern
एसपी बोले- एक बदमाश गिरफ्तार, जांच जारी
एसपी ने बताया कि लूटकांड में शामिल एक बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया है. उससे पूछताछ की जा रही है. वहीं फरार अन्य अपराधी की तलाश में पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है.
पुलिस का कहना है कि वीडियो फुटेज और तकनीकी जांच के आधार पर जल्द ही दूसरे आरोपी को भी पकड़ लिया जाएगा. घटना के बाद बाजार में दुकानदारों और स्थानीय लोगों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है. पुलिस ने इलाके में गश्त तेज कर दी है.
