सिंबल फूल गोभी, कार्यकर्ताओं ने जलेबी से तौला, देखिए RJD के बागी प्रत्याशी का जलवा

बिहार विधानसभा चुनाव में टिकट बंटवारे के बाद आरजेडी में कुछ नेताओं ने बगावत कर दी. पार्टी ने अनुशासनहीनता के आरोप में 27 नेताओं को छह साल के लिए बाहर कर दिया. इन्हीं में शामिल हैं वैशाली जिले की महनार सीट से टिकट के दावेदार रहे संजय राय. टिकट कटते ही उन्होंने पार्टी लाइन छोड़ दी और अब निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान में हैं. उनका चुनाव चिन्ह है फूल गोभी.

संजय राय को आरजेडी से टिकट मिलने की उम्मीद थी. उन्होंने महीनों तक तैयारी की, जनता से संपर्क अभियान चलाया. लेकिन आखिरी समय में पार्टी ने पासा पलटते हुए चिराग पासवान की पार्टी से आए रविंद्र सिंह को टिकट दे दिया. इससे नाराज होकर संजय राय ने बगावत का बिगुल फूंक दिया. उन्होंने कहा हम बागी के रूप में नहीं लड़ रहे, जनता मेरा चुनाव लड़ रही है. टिकट खरीदने वालों को जनता सबक सिखाएगी.

दिलचस्प नजारा तब देखने को मिला जब तेजस्वी यादव ने संजय राय को बाहर करने का ऐलान किया. इसके बाद महनार में राय का स्वागत अनोखे अंदाज में हुआ. समर्थकों ने उन्हें जलेबी से तौलकर सम्मानित किया. यह दृश्य सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और चर्चा का विषय बन गया. लोग कह रहे हैं कि बिहार की सियासत में अब गोभी और जलेबी का तड़का लग चुका है.

तेजस्वी यादव की अनुशासनात्मक कार्रवाई और टिकट न मिलने का गुस्सा इन दोनों के बीच जनता का यह गर्मजोशी भरा स्वागत संजय राय के लिए ऊर्जा का काम कर रहा है. अब देखना होगा कि फूल गोभी के सिंबल और जलेबी के मीठे समर्थन के साथ संजय राय महनार में क्या कमाल दिखा पाते हैं.

