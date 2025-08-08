बिहार में राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा, रोहतास जिले से क्यों शुरुआत, तेजस्वी यादव भी साथ

बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार के कांग्रेस पूरी तरह से एक्टिव नजर आ रही है. राहुल गांधी 17 अगस्त से बिहार के रोहतास जिले से वोटर अधिकार यात्रा की शुरुआत करेंगे. यह यात्रा बिहार के विभिन्न जिलों में होकर राजधानी पटना में खत्म होगी. आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी राहुल गांधी के साथ बिहार को मथेंगे और एनडीए गठबंधन के खिलाफ चुनाव से पहले सियासी माहौल तैयार करेंगे. राहुल गांधी के घर गुरुवार रात को हुई इंडिया गठबंधन के घटक दलों की बैठक में इस पर विस्तार से बताया गया.

बिहार विधानसभा में नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने बैठक में वोटर अधिकार यात्रा के बारे में बताया. उन्होंने बताया कि 17 अगस्त से वह राहुल गांधी के साथ SIR के खिलाफ यात्रा निकालेंगे. तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने इंडिया गठबंधन के सभी दलों के नेताओं को इस यात्रा के समापन वाली रैली में शामिल होने का न्योता दिया. एक सितंबर को पटना में ये महारेला. इंडिया गठबंधन के तमाम नेता एक सितंबर को पटना में एक मंच पर नजर आएंगे. विधानसभा चुनाव के पहले ये एकजुटता दिखाने का मौका होगा.

कांग्रेस ने इस अभियान को लोकतंत्र बचाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है. प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम ने कहा कि इस यात्रा का उद्देश्य उन लाखों मतदाताओं की पहचान और मदद करना है, जिनके नाम वोटर लिस्ट से कथित रूप से हटाए गए हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि विशेष रूप से SC और ST समुदायों के नाम बड़ी संख्या में हटाए गए हैं, जो राहुल गांधी की पूर्व आशंका को सही साबित करता है. राजेश राम ने कहा, हम वोटरों की मदद के लिए पूरे बिहार में अभियान चला रहे हैं। ये यात्रा सिर्फ कांग्रेस की नहीं, इंडिया गठबंधन की भी आवाज़ होगी.

राजेश राम ने कहा, पूरे देश से इंडिया गठबंधन के नेता और कार्यकर्ता इस यात्रा में भाग लेंगे. यात्रा के दौरान अलग-अलग स्थानों पर स्थानीय कार्यकर्ता और नेता सुविधानुसार शामिल होंगे. यह यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक पहल नहीं, बल्कि मतदाता अधिकारों के लिए एक जनांदोलन बनने जा रही है.