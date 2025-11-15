जहां तालाब में राहुल गांधी ने लगाई थी छलांग, उस सीट पर कांग्रेस का हाल क्या हुआ?

बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों ने तमाम एग्जिट पोल्स, चुनावी पंडितों के दावे और भविष्यवाणियों को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया है. राज्य की जनता ने स्पष्ट जनादेश NDA के पक्ष में दिया, जिसने 243 सीटों में से 202 सीटों पर ऐतिहासिक और प्रचंड जीत दर्ज की. वहीं, विपक्ष का महागठबंधन पूरी तरह से धराशायी हो गया और मात्र 35 सीटों पर सिमट गया.

महागठबंधन में कांग्रेस को सबसे बड़ा झटका

महागठबंधन में सबसे करारी हार कांग्रेस को झेलनी पड़ी. पार्टी को इस बार सिर्फ 6 सीटों पर ही जीत मिली, जबकि 2020 के विधानसभा चुनाव के मुकाबले उसे 13 सीटों का सीधा नुकसान उठाना पड़ा है. कांग्रेस के इस खराब प्रदर्शन ने विपक्ष की करारी हार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.

बेगूसराय में मछली पकड़ने वाला वीडियो भी नहीं बचा पाया सीट

पूरी चुनाव प्रचार के दौरान, बेगूसराय विधानसभा सीट पर सबका ध्यान था. यह वही सीट है, जहां प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी का तालाब में छलांग लगाने और मछुआरों के साथ मछली पकड़ने का प्रयास करते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था.

राहुल गांधी के साथ इस दौरान वीआईपी प्रमुख और महागठबंधन के उपमुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार मुकेश सहनी, कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार और अन्य नेता भी मौजूद थे. कांग्रेस ने इसे 'जनता से जुड़ाव' के तौर पर प्रचारित करने की पूरी कोशिश की.

बेगूसराय नतीजे: 'मछली' के बदले हाथ आई खाली सीट

हालांकि, राहुल गांधी ने बेशक मछली पकड़ने की कोशिश की हो, लेकिन बेगूसराय विधानसभा सीट के चुनाव नतीजों में कांग्रेस को मछली हाथ नहीं लगी है. इस सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अमिता भूषण को 30,632 मतों के बड़े अंतर से चुनाव हार गई हैं. अमिता भूषण दूसरे स्थान पर रहीं, जबकि भाजपा के कुंदन कुमार ने 1,19,506 वोट हासिल कर इस सीट पर शानदार जीत दर्ज की.

पीएम मोदी का जोरदार तंज

कांग्रेस की केवल 6 सीटों पर सिमट जाने वाली निराशाजनक हार पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रचंड जीत के बाद नई दिल्ली में पार्टी मुख्यालय पर भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए जोरदार तंज कसा. पीएम मोदी ने बेगूसराय में राहुल गांधी के तालाब में कूदने पर सीधा हमला बोलते हुए कहा, "मैंने पहले ही कहा था कि कांग्रेस के नामदार तालाब में डुबकी लगाकर खुद डूबने और दूसरों को भी डूबोने की प्रैक्टिस कर रहे हैं."

