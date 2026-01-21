कार्टून में बीयर की कैन और ऊपर लोहे की प्लेट... शराबबंदी वाले बिहार में 'पुष्पा स्टाइल' में हो रही थी तस्करी

बिहार के बाढ़ में पुलिस ने शराब तस्करों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने टिप के आधार पर एक गांव से 'पुष्पा स्टाइल' में बीयर की तस्करी कर रहे तस्करों को पकड़ा है. जिस तरह से 'पुष्पा' फिल्म में ट्रैक्टर-ट्रॉली के भीतर तहखाना बनाकर शराब की तस्करी की जाती थी, वही तरीका बाढ़ में भी तस्कर अपना रहे थे. पुलिस ने तस्करों के पास बीयर की हजारों कैन बरामद की हैं.

जानकारी के मुताबिक, मामला पंडारक थाने के सरहन गांव के पास बख्तियारपुर-मोकामा फोरलेन का है, जहां से पुलिस ने एक हाईवा के तहखाने से बीयर की कैन से भरी कार्टूनों को बरामद किया है. इस मामले में पुलिस ने एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है.

कैसे पकड़े गए तस्कर?

पुलिस को एक टिप मिली थी कि शराब तस्कर हाईवा में तहखाने में छिपाकर बीयर की तस्करी कर रहे हैं. सूचना के आधार पर पुलिस ने हाईवा को रोका और उसकी तलाशी ली.

जब जांच की गई तो हाईवा में तहखाना बनाकर बीयर को कार्टूनों में भरकर रखा गया था। थाना प्रभारी नवनीत राय ने बताया कि हाईवा में तहखाना बनाकर बीयर रखी गई थी, ताकि पकड़ना मुश्किल हो.

जब्त बीयर केन और शराब तस्कर के साथ पुलिस टीम.

पुलिस ने बताया कि हाईवा के नीचे तहखाना बनाकर बीयर के कार्टू को छिपाकर रखा गया था. बीयर के कार्टून के ऊपर लोहे की प्लेट से ढक दिया गया था, ताकि पुलिस की नजर न पड़े. पकड़ी गई बीयर की मात्रा 1,356 लीटर है. इसकी कीमत पौने दो लाख रुपये आंकी गई है.

कहां से आ रही थी बीयर?

पुलिस ने बताया कि बीयर की ये खेप झारखंड के बोकारो से लाई जा रही थी और इसे बिहार के पटना और हाजीपुर में खपाने की तैयारी थी. मामले में पुलिस ने वैशाली जिला के रहने वाले राजू कुमार को हिरासत में लिया है. पूछताछ में राजू कुमार ने कबूल किया है कि वो पहले भी झारखंड से शराब की तस्करी में शामिल रहा है.

पुलिस ने इस तस्करी में शामिल हो रहे हाईवा को भी जब्त कर लिया है. राजू कुमार को अदालत के सामने पेश किया जाएगा. इसके अलावा, पुलिस अब इस तस्करी के गिरोह में शामिल लोगों की तलाश में जुट गई है.

(रिपोर्टः गोविंद कुमार)