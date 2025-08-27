'बिहार को बदनाम कर रहे प्रशांत किशोर, राहुल-तेजस्वी बरसाती मेढ़क', BJP विधायक श्रेयसी का विपक्ष पर बड़ा हमला

बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मियां बढ़ गई है. नेताओं के आरोप-प्रत्यारोप भी खूब चल रहे हैं. इस बीच बुधवार को भारतीय जनता पार्टी (BJP) की विधायक श्रेयसी सिंह ने विपक्ष के नेताओं पर जोरदार निशाना साधा. उन्होंने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' को लेकर कहा कि बरसात का मौसम आने पर मेढ़क आते हैं, उसी तरह बिहार में अभी चुनावी मौसम है, तो सभी लोगों को राजनीति की रोटी सेंकने के लिए दौरे पर निकलने की आवश्यकता पड़ रही है. भाजपा विधायक श्रेयसी सिंह ने विपक्ष से सवाल किया कि पिछले पांच साल में ये लोग कहां थे?

तेजस्वी के नकलची सरकार के आरोपों का भी दिया जवाब

पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने राजद नेता तेजस्वी यादव के 'नकलची सरकार' के आरोपों पर पलटवार किया. उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा में मैंने खुद दो बार बिजली बिल माफ करने की बात रखी थी. कई बार NDA की बैठकों में चर्चा हुई है. कई अन्य विधायकों और विधान पार्षदों ने भी इस ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया था.

'राजनीतिक रोटी सेंकने के लिए कुछ भी बोल रहे लोग'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि यह तो कमाल की बात है कि हम लोगों की बात मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं, लेकिन किसी और की बात सुन रहे हैं. राजनीति रोटी सेंकने के लिए लोग अभी कुछ भी बोल सकते हैं. लेकिन, जनता भलीभांति जानती है कि रोजगार कौन दे रहा है और मानदेय बढ़ाने का निर्णय कौन ले रहा है.

प्रशांत किशोर पर कहा- पीके ने कभी बिहार के लोगों की तारीफ नहीं की

श्रेयसी सिंह ने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर पर भी तीखा हमला किया. श्रेयसी ने प्रशांत किशोर के बयान पर कहा कि वे जितने भी मुद्दों को लेकर चुनाव में उतरे हैं, वे बिहार के लोगों और उनकी छवि को बदनाम करने का ही काम करते हैं. उनमें सिर्फ बिहारियों को नीचा दिखाने की प्रवृत्ति है. प्रशांत किशोर ने कभी भी बिहार के लोगों की तारीफ नहीं की.

उन्होंने आगे कहा कि आज बिहार के युवा अलग-अलग क्षेत्रों में अच्छा कर रहे हैं और देश-दुनिया में राज्य का नाम रोशन कर रहे हैं. लेकिन, वे अपनी राजनीति चमकाने के लिए नैरेटिव बदल रहे हैं, जो बिल्कुल गलत है. प्रशांत किशोर बिहार को बदनाम कर रहे हैं.