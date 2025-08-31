हमें वंदे भारत या अमृत भारत ट्रेन नहीं चाहिए... प्रशांत किशोर ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में ऐसा क्यों कहा?

बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों की तैयारी जारी है. पिछले लगभग 3 साल से बिहार में लगातार मेहनत कर रहे जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर भी पूरे दमखम के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में हैं. एनडीटीवी के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने दावा किया कि बिहार अब बदलाव चाहता है और नीतीश कुमार का सत्ता से जाना तय है. उन्होंने कहा कि चुनाव का नतीजा दो चीज़ों पर निर्भर करेगा नीतीश कुमार का स्वास्थ्य और जनसुराज का प्रदर्शन.

लोग जनसुराज को क्यों देंगे वोट पीके ने बताया

PK के मुताबिक, बिहार में 60% से ज़्यादा लोग बदलाव के मूड में हैं और यह वोट जनसुराज की ओर शिफ्ट हो रहा है. उन्होंने कहा कि अब तक लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार राज्य की राजनीति के बड़े फैक्टर रहे हैं, बीजेपी और कांग्रेस सपोर्ट रोल में ही रही है, लेकिन इस बार बदलाव की बयार तेज़ है और लोग जनसुराज को वोट दे रहे हैं.

राहुल गांधी की यात्रा का क्या होगा असर?

वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने कहा कि यह राजनीतिक दलों के लिए भले ही मुद्दा हो, लेकिन वोटरों के लिए निर्णायक नहीं. उन्होंने नीतीश सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार का असली विकास रोड और बिजली से नहीं मापा जाएगा. “जब तक शिक्षा, रोजगार और पलायन की समस्या नहीं सुलझती, तब तक विकास अधूरा है.”

PK ने यह भी जोड़ा कि “हमें वंदे भारत या अमृत भारत ट्रेन नहीं चाहिए, हमें फैक्ट्रियां चाहिए, ताकि लोग 10-12 हज़ार की नौकरी के लिए राज्य से बाहर न जाएं.”

मोहन भागवत के बयान पर क्यो बोले प्रशांत किशोर?

आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बच्चों को लेकर दिए गए बयान पर पीके ने कहा कि भागवत जी का बच्चों को लेकर बयान उनका निजी विचार है और इसे राजनीति से जोड़ना गलत है. प्रशांत किशोर ने दिलचस्प अंदाज़ में राजनीतिक हस्तियों की तुलना की. उन्होंने कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी और लालकृष्ण आडवाणी में अटल जी लिबरल थे. नरेंद्र मोदी और आडवाणी में आडवाणी लिबरल हैं. नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ में मोदी लिबरल हैं.

जनसुराज किंगमेकर बनने नहीं आया है: PK

प्रशांत किशोर ने साफ कहा कि जनसुराज किंगमेकर बनने नहीं आया है. सवाल यह है कि जनसुराज को 10 से कम सीटें मिलती हैं या बहुमत, और यही तय करेगा कि बिहार की राजनीति का नया चेहरा कौन होगा. उन्होंने खुलकर कहा, “नीतीश कुमार का जाना तय है, लेकिन यह देखना होगा कि नई व्यवस्था आती है या पुरानी ही लौटती है.

