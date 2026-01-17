कहीं फिर पेपर लीक ना हो जाए, बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा से पहले होटलों की तलाशी ले रही पुलिस

Bihar Sub Inspector Recruitment Exam: बिहार में दरोगा भर्ती परीक्षा को पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने के लिए शेखपुरा पुलिस ने कमर कस ली है. पिछली परीक्षाओं में हुए पेपर लीक और धांधली के मामलों से सबक लेते हुए, इस बार प्रशासन कोई कसर नहीं छोड़ना चाहता. पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शेखपुरा और बरबीघा शहर के अलग-अलग होटलों, रेस्तरां और धर्मशाला में रुकने वाले परीक्षार्थी की गहन तलाशी के साथ जानकारी ली जा रही है.

नगर थाना के एएसआई धनंजय दास ने बताया कि पुलिस की टीमें लगातार बाहर से आने वाले परीक्षार्थियों की जांच कर रही हैं. इस तलाशी का उद्देश्य इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ब्लूटूथ और पेपर लीक से जुड़ी किसी भी संदिग्ध गतिविधि को रोकना है. गौरतलब है कि दरोगा भर्ती परीक्षा को लेकर जिले में सात परीक्षा केंद्र बनाया गए हैं, जिसमें 3038 परीक्षार्थी परीक्षा में हिस्सा लेंगे.

पुरानी घटनाओं ने बढ़ाई पुलिस की चुनौती

बिहार में हाल के समय में हुई भर्ती परीक्षाओं में फर्जीवाड़े के कई मामले सामने आए हैं, जिसकी वजह से पुलिस इस बार ज्यादा अलर्ट है.

CHO परीक्षा का हुआ था पेपर लीक

साल 2024 में सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी (CHO) की ऑनलाइन परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद सरकार को परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी.

सिपाही भर्ती में सॉल्वर गैंग

सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान पुलिस ने एक बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ किया था. इसमें एक बाल सुरक्षा अधिकारी समेत चार लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनके पास से कई अभ्यर्थियों के प्रवेश पत्र और मोबाइल बरामद हुए थे. इन मामलों को देखते हुए शेखपुरा पुलिस चप्पे-चप्पे पर नजर रख रही है, जिससे उम्मीदवारों के भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ न हो सके.

