बिहार के BJP नेताओं को किस्से-किस्से में बड़ा सबक दे गए पीएम मोदी, पढ़ें क्या कुछ कहा 

पीएम मोदी ने गुरुवार को बीजेपी के युवा कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया. उन्होंने 'मेरा बूथ सबसे मजबूत' का मंत्र देते हुए युवा कार्यकर्ताओं से जंगलराज की कहानियां नई पीढ़ी के सामने लाने को कहा. इस संवाद के दौरान पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता से कहा कि मेरी बूथ में बड़ी दिलचस्पी है. पीएम मोदी ने एक युवा कार्यकर्ता से बूथ पर किस तरह की तैयारी है इसके बारे में जानने की कोशिश की. पीएम मोदी ने कहा कि मुझे आप बूथ की तैयारियों के बारे में बताएं. इस पर बीजेपी कार्यकर्ता ने उन्हें बीजेपी की बूथ की तैयारी के बारे में बताया.

पीएम मोदी ने चुटकी लेते हुए कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पार्टी दफ्तर में बैठ जाते हैं. दिनभर पूछते रहते हैं कि बताओ तुम्हारे यहां क्या चल रहा है. उनको लगता है कि बहुत काम कर लिया है.उनको लगता है कि मैंने चुनाव में बहुत काम कर लिया है. चुनाव इससे जीता नहीं जाता है. चुनाव वोटरों के घर जाकर जीता जाता है. पीएम मोदी ने बीजेपी कार्यकर्ता से इसकी जानकारी भी ली.

पीएम मोदी ने अपने संबोधन के दौरान कहा कहा कि नीतीश सरकार में लाखों युवकों को सरकारी नौकरियां मिली हैं.जबकि आरजेडी का इतिहास जमीनी छीनने का रहा है.गठबंधन नहीं,यह लठबंधन हैं.इसके दिल्ली और पटना वाले नेता जमानत पर हैं.उन्होंने कहा कि इस बार के चुनाव में बिहार में नया अध्याय लिखा जाएगा. बिहार में अगले 100 सालों तक जंगलराज की कहानी चलने वाली है. ये अपने पापों को जितना भी भुलाने की कोशिश करें, लेकिन बिहार के लोग कभी भी यह भूल नहीं पाएंगे. यह चाणक्य की धरती है.एक बार शिखा खोल दी, जब तक परिणाम नहीं मिलता, वे खोलते नहीं हैं.पीएम मोदी बीजेपी कार्यकर्ताओं से कहा कि वो बुजुर्ग लोगों को बैठाकर जंगलराज की कहानियां सुनाएं.