इधर नहीं सर, उधर... जब एयरपोर्ट पर कुछ कदम चलकर फॉर्च्यूनर की ओर बढ़े मोदी-पुतिन, जानिए हुआ क्या, VIDEO

PM Modi Putil Meet: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक कारों में BMW 760Li, रेंज रोवर, टोयटा लैंड क्रूजर तक शामिल हैं. लेकिन गुरुवार को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, तब पालम एयरपोर्ट से PM मोदी उन्हें टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेकर निकले. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर (MH01EN5795) है. BMW 760Li, रेंज रोवर, टोयटा लैंड क्रूजर जैसी करोड़ों की कीमत वाली सुपर लग्जरी और हाईटेक कार होने के बाद भी पीएम मोदी पुतिन को फॉर्च्यूनर में लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे.



यह फैसला क्यों लिया गया, इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है. लेकिन पालम एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी पुतिन को लेकर जब कार की तरफ चल रहे थे, तभी कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोका, फिर वो पलट कर फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ें.

फॉर्च्यूनर पर सवार होकर निकले पीएम मोदी और पुतिन

जो वीडियो सामने आया है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अधिकारी पीएम मोदी को यह कह रहे हो, इधर नहीं सर उधर... जिसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फॉर्च्यूनर की तरफ गए. दोनों नेता एक गाड़ी में सवार हुए और फिर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे.

पहले चीन में पुतिन ने मोदी को लिमोजीन में बिठाया था

इससे पहले चीन के तिआनजिन शहर में पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी लिमोजिन कार में साथ बैठाया था. दिल्ली में मोदी ने उसी अंदाज में पुतिन का स्वागत किया. लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए फॉर्च्यूनर को क्यों चुना गया? हालांकि इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है.

देखें वीडियो, अधिकारी के कहने पर फॉर्च्यूनर की ओर बढ़े पीएम मोदी

#WATCH | Russian President Vladimir Putin and Prime Minister Narendra Modi share a hug as PM Modi receives President Putin, at the Palam Technical Airport in Delhi



President Putin is on a two-day State visit to India. He will hold the 23rd India-Russia Annual Summit with PM…

पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के पहुंचने, पीएम पीएम से मिलने और फिर साथ निकलने का एक वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने साझा किया है. इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी और पुतिन एयरपोर्ट पर मौजूद कलाकारों की कला देखते हैं, ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फिर कार की तरफ बढ़ते हैं. लेकिन तभी अधिकारी उन्हें दूसरी तरफ जाने को कहते हैं, जिसके बाद दोनों नेता फॉर्च्यूनर में सवार होकर निकलते हैं.

