विज्ञापन
विशेष लिंक

इधर नहीं सर, उधर... जब एयरपोर्ट पर कुछ कदम चलकर फॉर्च्यूनर की ओर बढ़े मोदी-पुतिन, जानिए हुआ क्या, VIDEO

पालम एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी पुतिन को लेकर जब कार की तरफ चल रहे थे, तभी कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोका, फिर वो पलट कर फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ें. 

Read Time: 3 mins
Share
इधर नहीं सर, उधर... जब एयरपोर्ट पर कुछ कदम चलकर फॉर्च्यूनर की ओर बढ़े मोदी-पुतिन, जानिए हुआ क्या, VIDEO
पालम एयरपोर्ट पर पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन.
  • PM मोदी की आधिकारिक कारों में BMW 760Li, रेंज रोवर, टोयटा लैंड क्रूजर शामिल हैं, जो काफी महंगी और हाईटेक हैं.
  • लेकिन PM मोदी ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पालम एयरपोर्ट से फॉर्च्यूनर में बिठाकर प्रधानमंत्री आवास तक पहुंचाया
  • इस दौरान एयरपोर्ट पर एक वीडियो में अधिकारी PM मोदी को फॉर्च्यूनर की ओर जाने का निर्देश देते हुए दिखे.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
नई दिल्ली:

PM Modi Putil Meet: भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आधिकारिक कारों में BMW 760Li, रेंज रोवर, टोयटा लैंड क्रूजर तक शामिल हैं. लेकिन गुरुवार को जब रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन दो दिवसीय दौरे पर भारत पहुंचे, तब पालम एयरपोर्ट से PM मोदी उन्हें टोयोटा फॉर्च्यूनर से लेकर निकले. जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर (MH01EN5795) है. BMW 760Li, रेंज रोवर, टोयटा लैंड क्रूजर जैसी करोड़ों की कीमत वाली सुपर लग्जरी और हाईटेक कार होने के बाद भी पीएम मोदी पुतिन को फॉर्च्यूनर में लेकर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे.

यह फैसला क्यों लिया गया, इसकी जानकारी तो अभी सामने नहीं आई है. लेकिन पालम एयरपोर्ट का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें पीएम मोदी पुतिन को लेकर जब कार की तरफ चल रहे थे, तभी कुछ अधिकारियों ने उन्हें रोका, फिर वो पलट कर फॉर्च्यूनर की तरफ बढ़ें. 

Latest and Breaking News on NDTV

फॉर्च्यूनर पर सवार होकर निकले पीएम मोदी और पुतिन

जो वीडियो सामने आया है कि उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि शायद अधिकारी पीएम मोदी को यह कह रहे हो, इधर नहीं सर उधर... जिसके बाद पीएम मोदी राष्ट्रपति पुतिन के साथ फॉर्च्यूनर की तरफ गए. दोनों नेता एक गाड़ी में सवार हुए और फिर प्रधानमंत्री आवास पहुंचे. 

Latest and Breaking News on NDTV

पहले चीन में पुतिन ने मोदी को लिमोजीन में बिठाया था

इससे पहले चीन के तिआनजिन शहर में पुतिन ने पीएम मोदी को अपनी लिमोजिन कार में साथ बैठाया था. दिल्ली में मोदी ने उसी अंदाज में पुतिन का स्वागत किया. लेकिन सवाल यह है कि इसके लिए फॉर्च्यूनर को क्यों चुना गया? हालांकि इस सवाल का जवाब अभी किसी के पास नहीं है. 

देखें वीडियो, अधिकारी के कहने पर फॉर्च्यूनर की ओर बढ़े पीएम मोदी 

पालम एयरपोर्ट पर पुतिन के पहुंचने, पीएम पीएम से मिलने और फिर साथ निकलने का एक वीडियो न्यूज एजेंसी ANI ने साझा किया है. इस वीडियो में स्पष्ट दिख रहा है कि एयरपोर्ट पर गर्मजोशी से हुई मुलाकात के बाद पीएम मोदी और पुतिन एयरपोर्ट पर मौजूद कलाकारों की कला देखते हैं, ताली बजाकर उनका हौसला बढ़ाते हैं और फिर कार की तरफ बढ़ते हैं. लेकिन तभी अधिकारी उन्हें दूसरी तरफ जाने को कहते हैं, जिसके बाद दोनों नेता फॉर्च्यूनर में सवार होकर निकलते हैं. 

यह भी पढ़ें - पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन जिस SUV में बैठे, जानिए उसकी खासियत

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
PM Modi, PM Modi Putin, Toyota Fortuner Car, Putin Modi In Fortuner, Fortuner Car
Get App for Better Experience
Install Now