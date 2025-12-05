पेट्रोल पाइपलाइनों के पास लेता था घर, रात में सुरंग के जरिए पाइप लगा निकाल लेता था तेल... दिल्ली से जीजा-साला अरेस्ट

चोरी कर पैसे बनाने के लिए अपराधी रोज नए-नए तरीके अपना रहे हैं. दिल्ली पुलिस ने विकासपुरी से जीजा और साले को अरेस्ट किया है. ये दोनों रिश्तेदार पेट्रोलियम पाइपलाइनों से ईंधन चुराते थे. बड़ी बात ये है कि भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइनों के पास इन्होंने घर और प्लॉट किराये पर लिए हुए थे और उसी में गुप्त सुरंग खोदकर पेट्रोल-डीजल चुरा रहे थे. दोनों पर पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम रखा था. यही नहीं दोनों पर हरियाणा और पंजाब में कई मामले दर्ज हैं. स्वर्ण सिंह पर 19 मामले दर्ज और सबसे पहले उस पर 1992 में दिल्ली एयरपोर्ट पर चोरी करा दर्ज किया गया था.

विकासपुरी से दो वॉन्टेड आरोपी गिरफ्तार

दिल्ली पुलिस ने राजस्थान और कई अन्य राज्यों में पेट्रोलियम पाइपलाइन से ईंधन चोरी में वॉन्टेड दो लोगों को पश्चिमी दिल्ली के विकासपुरी से गिरफ्तार किया है. पुलिस उपायुक्त (अपराध) हर्ष इंदौरा ने बताया कि आरोपियों की पहचान स्वर्ण सिंह (55) और उसके रिश्तेदार धर्मेंद्र उर्फ ​​रिंकू (50) के रूप में हुई है. उन्होंने बताया कि हरियाणा तथा पंजाब में दर्ज किए गए कई मामलों में उन्हें भगोड़ा घोषित किया गया था. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार सिंह 19 मामलों में आरोपी है और उस पर 1992 में पहला मामला दिल्ली हवाई अड्डे पर चोरी का दर्ज किया गया था.

कैसे पाइपलाइन से ईंधन रहे थे चुरा

पुलिस ने बताया कि उसने भूमिगत पेट्रोलियम पाइपलाइनों के पास कथित तौर पर कई परिसर किराए पर लिये हुए थे. इसी के साथ उसने गुप्त सुरंग खोदकर तथा तात्कालिक वाल्व प्रणालियां लगाकर ईंधन की दिशा बदल दी थी. उन्होंने बताया कि सिंह पहले बतौर ईंधन टैंकर चालक काम करता था और उसने जयपुर, गुरुग्राम, बठिंडा, कुरुक्षेत्र और दिल्ली के कुछ हिस्सों में अपना गोरखधंधा फैलाया. पुलिस ने बताया कि पेशे से वाहन चालक रिंकू पर आरोप है कि उसने सिंह की जानकारी जुटाने, ईंधन को दूसरी जगह भेजने, चोरी किए गए ईंधन के परिवहन और वितरण में सहायता की.

पुलिस अधिकारियों ने क्या बताया

अधिकारी ने बताया कि तीन दिसंबर को विकासपुरी के पास उनकी गतिविधि के बारे में गुप्त सूचना मिलने के बाद ये गिरफ्तारियां की गईं. इंदौरा ने कहा, "दोनों इस साल जयपुर में एक किराए के मकान से सुरंग खोदकर और एचपीसीएल-एमडीपीएल पाइपलाइन से डीजल चुराकर एक पिकअप वाहन में इसे भरने के मामले में वांछित थे." पुलिस ने बताया कि वे डीजल और पेट्रोल व्यावसायिक चालकों को बेच देते थे जबकि 'एयर टर्बाइन फ्यूल' का उपयोग मिट्टी के तेल के स्थान पर किया जाता था.

जांच में क्या कुछ मिला

जांच में सामने आया कि जयपुर के दहमी कलां इलाके में किराए पर ली गई एक कोठी के अंदर सुरंग बनाकर पाइपलाइन में अवैध टैपिंग लगाई गई थी. कमरे के भीतर से सुरंग खोदकर पाइप तक पहुंचा गया था, जहां जीआई पाइप और तीन वाल्व लगाकर तेल को प्लास्टिक टैंक में भरा जा रहा था. मौके से डिगिंग टूल्स, पिकअप वाहन और भरा हुआ डीज़ल टैंक मिला. किराएदार राजेश उरांग ने बताया कि यह पूरा सेटअप स्वर्ण सिंह और उसके साथियों ने तैयार किया था. क्राइम ब्रांच की टीम, जिसका नेतृत्व इंस्पेक्टर कृष्ण कुमार कर रहे थे.

तीन महीने तक छापेमारी

उन्होंने तीन महीने तक कई राज्यों में छापेमारी की और तकनीकी व मैनुअल सर्विलांस के बाद विकासपुरी नाले के पास दोनों को दबोचा. पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे जयपुर पाइपलाइन तेल चोरी केस में शामिल थे. जांच में यह भी सामने आया कि धर्मेंद्र उर्फ रिंकू स्वर्ण सिंह का साला है और कई सालों से इस नेटवर्क का हिस्सा रहा है. दोनों के खिलाफ तेल चोरी, पाइपलाइन को नुकसान, सरकारी संपत्ति को नुकसान, जालसाज़ी और अवैध डीज़ल बिक्री जैसे गंभीर अपराधों के कई मामले दर्ज हैं. डीसीपी क्राइम ब्रांच हर्ष इंदौरा ने कहा कि इन गिरफ्तारियों से राजस्थान तेल चोरी केस सुलझ गए हैं.