पूर्णिया में पीएम की रैली: 10 एकड़ में पंडाल, 2.50 लाख लगी हैं कुर्सियां... प्रोगाम का पूरा लेखा-जोखा यहां

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बिहार में पूर्णिया एयरपोर्ट के लोकार्पण के बाद आमसभा के मंच से करीब 36 हजार करोड़ रुपये की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे. जनसभा का आयोजन शीशा बाड़ी, गुलाबबाग स्थित एएसबी कैम्प मैदान में किया गया है. यह दौरा सीमांचल के लिए बेहद खास माना जा रहा है. इस क्रम में पीएम करीब 3 घंटे तक पूर्णिया में रुकेंगे. वे नार्थ-ईस्ट की यात्रा के समापन के बाद सीधे कोलकाता से पूर्णिया पहुचेंगे. इस बाबत सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और यातायात प्रबंधन के लिए एडवाइजरी जारी की गई है. पीएम की जनसभा को देखते हुए आईबी, सीआईडी और जिला प्रशासन अलर्ट मोड में है. 5 हजार से अधिक पुलिस के जवान पीएम की सुरक्षा में चप्पे-चप्पे पर तैनात किये गए हैं, जबकि, शनिवार से ही सभास्थल मैदान एसपीजी की निगहबानी में है.

पीएम नरेंद्र मोदी का पूरा शेड्यूल

2:20 बजे : पूर्णिया एयरपोर्ट पर आगमन

2:30 बजे : एयरपोर्ट टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन और पहली उड़ान को हरी झंडी

2:55 बजे : एमआई 70 विमान से सभा स्थल के लिए रवाना

3:20 बजे : सिकंदरपुर(शीशा बाड़ी) हेलीडैप पर लैंडिंग

3:30 से 4:45 बजे तक : एसएसबी ग्राउंड में जनसभा, शिलान्यास और उद्घाटन

4:55 बजे : सभा स्थल से हेलीपैड होते हुए एयरपोर्ट रवाना

5:20 बजे : दिल्ली के लिए उड़ान

सभा स्थल पर सवा घंटा मौजूद रहेंगे PM

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीब 3 घंटे का पूर्णिया प्रवास होगा. पूर्णिया एयरपोर्ट उद्धाटन समारोह में वे आधे घंटे मौजूद रहेंगे. हवाई रास्ते से होकर वे सबसे पहले पूर्णिया एयरपोर्ट पहुंचेंगे. दोपहर ढाई बजे एयरपोर्ट के उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वे आधे घंटे तक रहेंगे. वहीं सभा स्थल पर वे करीब सवा घंटे मंच पर रहेंगे और करीब 45 मिनट भीड़ को संबोधित करेंगे. मंच पर उनके साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह समेत दर्जनों केंद्रीय और बिहार सरकार के मंत्री, विधायक, भाजपा और जदयू समेत सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे.

10 एकड़ में पंडाल, 3 हेलीपैड और 2.50 लाख कुर्सियां

प्रधानमंत्री मोदी की जनसभा को लेकर 10 एकड़ में विशाल टेंट और 5 वॉटरप्रूफ हैंगर तैयार किए गए हैं. वहीं, सभास्थल के समीप तीन हेलीपैड बनाए गए हैं. आमसभा के मुख्य मंच पर 70 कुर्सियां लगाई गई हैं. दो सहायक मंच भी बनाए गए हैं, जिसपर प्रोटोकोल के अनुसार, बैठने की व्यवस्था की गई है, जबकि आमसभा में शामिल होने वाले लोगों के लिए करीब ढाई लाख से अधिक कुर्सियां लगाई गई हैं. मोटे अनुमार, 4 लाख से अधिक लोग कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं.

इन परियोजनाओं का होगा उद्घाटन व शिलान्यास

34 करोड़ की लागत से बने पूर्णिया एयरपोर्ट का उद्घाटन. यह बिहार का चौथा ऑपरेशनल एयरपोर्ट होगा.

अररिया–गलगलिया (ठाकुरगंज) नई रेल लाइन का होगा उद्घाटन. 111 किमी लंबी यह लाइन 4412 करोड़ की लागत से तैयार होगी. इससे अररिया और किशनगंज जिलों के बीच सीधा रेल संपर्क स्थापित होगा.

2170 करोड़ की लागत वाली विक्रमशिला-कटरिया रेल लाइन परियोजना का होगा शिलान्यास.

चार नई ट्रेनों की शुरुआत होगी. जोगबनी-दानापुर वंदे भारत एक्सप्रेस, सहारसा-छेहरटा (अमृतसर) अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-ईरोड अमृत भारत एक्सप्रेस, जोगबनी-दानापुर अमृत भारत एक्सप्रेस इन ट्रेनों से सीमांचल से लेकर पंजाब, तमिलनाडु और बिहार के अन्य हिस्सों की दूरी काफी कम होगी.

भागलपुर जिले के पीरपैंती में 25 हजार करोड़ की लागत से बनने वाले थर्मल पावर प्रोजेक्ट का होगा शिलान्यास.

6282 करोड़ की लागत वाले कोसी मेची लिंक परियोजना का भी हो सकता है शिलान्यास.

परियोजना के तहत 41 किलोमीटर लंबे क्षेत्र में पूर्वी मुख्य नहर का पुनरुद्धार किया जाएगा. यह योजना न सिर्फ़ बिहार की कृषि व्यवस्था को नई ऊर्जा देगी, बल्कि बाढ़ नियंत्रण और आपदा प्रबंधन में भी सहायक होगी. परियोजना से 2.15 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में अतिरिक्त सिंचाई की क्षमता होगी.

मखाना बोर्ड की स्थापना की दिशा में हो सकती है महत्वपूर्ण घोषणा. देश का 70 फीसदी मखाना सीमांचल में ही उत्पादित होता है.

मखाना बोर्ड के गठन से मखाना किसानों को मजबूती मिलेगी और मखाना को अंतरराष्ट्रीय बाजार.

प्रधानमंत्री आवास योजनना (PMAY) के तहत तहत 603 करोड़ की लागत से बने 40,920 लाभार्थियों का होगा गृहप्रवेश. 35 हजार ग्रामीण और 5920 शहरी परिवारों को नए घर का मिलेगा तोहफा.

राज्य सरकार की घोषणा, हर परिवार की महिला को खाते में मिलेगा 10 हजार रुपये की होगी शुरुआत.

पूर्णिया में 64 करोड़ की लागत से स्थापित अत्याधुनिक सेक्स सॉर्टेड सीमेन सुविधा केंद्र का होगा उद्घाटन.

5 लाख डोज सालाना उत्पादन क्षमता वाली यह सुविधा पूर्वी और उत्तर-पूर्व भारत में पहली बार स्थापित हो रही है. इससे पशुपालकों और किसानों की आय बढ़ेगी.

पीएम मोदी महिला सशक्तीकरण/ग्रामीण विकास योजना के तहत प्रधानमंत्री DAY-NRLM के तहत महिलाओं के फेडरेशनों को 500 करोड़ का सामुदायिक निवेश कोष भी वितरित होगा.

ये भी पढ़ें: क्‍या एयरपोर्ट की सौगात से बदलेगा पूर्णिया का सियासी गणित? आज जहां PM, जानें वहां की 7 सीटों का समीकरण