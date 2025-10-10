पवन सिंह हमारे मित्र... ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद PK के बयान ने बढ़ाई दुविधा, संकेत क्या?

Jyoti Singh Prashant Kishor Meet: भोजपुरी पावर स्टार पवन सिंह इन दिनों पत्नी ज्योति सिंह के साथ चल रहे विवाद को लेकर सुर्खियों में हैं. शुक्रवार को उनकी पत्नी ज्योति पटना में जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर से मिलने पहुंचीं. शेखपुरा हाउस में ज्योति सिंह और प्रशांत किशोर के बीच मुलाकात हुई. चुनाव के दौर में प्रशांत किशोर से ज्योति की हुई मुलाकात को लेकर सियासी दुनिया में नई चर्चाओं को दौर शुरू हो गया है. क्या ज्योति पीके की पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगी, इस बात की चर्चा भी चल रही है. हालांकि मुलाकात के बाद दोनों ने चुनाव लड़ने की चर्चाओं को निराधार बताया.

ज्योति से मिलकर पीके बोले- बिहार की एक महिला के तौर पर आई

ज्योति सिंह से मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए जनसुराज पार्टी के अध्यक्ष प्रशांत किशोर ने कहा, "ज्योति सिंह यहां बिहार की महिला के तौर पर आई हैं. इनकी बातों को हम लोगों ने सुना है. सबसे पहले तो इन्होंने चुनाव लड़ने की कोई बात नहीं की है. उन्होंने बस अपनी यह बात रखी है कि इनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है, उसमें यह चाहती हैं कि इनके साथ जो हुआ है कम से कम बिहार की दूसरी महिलाओं के साथ ऐसा ना हो.

प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि यह चाहती हैं कि उन्हें जन सुराज से मदद मिले. किसी भी पारिवारिक मामले में जन सुराज की कोई भूमिका नहीं है लेकिन सुरक्षा के मामले में जन सुराज आपके साथ खड़ा रहेगा.

पवन हमारे भी मित्र, पारिवारिक मामले में हम कुछ नहीं कह सकतेः पीके

प्रशांत किशोर ने यह भी कहा कि पवन सिंह भी हमारे मित्र हैं, यह उनका पारिवारिक मामला है और इसमें हम कुछ नहीं कह सकते हैं. मेरी ये सामाजिक जिम्मेदारी है कि मैं इनसे मुलाकात करूं और इनकी बात सुनूं. बिहार की कोई भी महिला, शहरी या अन्य व्यक्ति यदि उसे लगता है कि हमारे सामने अपनी बात रखने से उसे मदद मिल सकती है तो हम सुनने के लिए तैयार हैं.

ज्योति बोलीं- मैं चुनाव लड़ने का टिकट के लिए नहीं आई

पीके से मुलाकात के बाद ज्योति सिंह ने कहा, "यहां पर मैं चुनाव लड़ने के लिए या टिकट के लिए नहीं आई हूं. मेरे साथ जो अन्याय हुआ है वह किसी और महिला के साथ ना हो... मैं उन तमाम महिलाओं की आवाज बनना चाहती हूं जिनके साथ यह अन्याय हो रहा है. बस इसलिए मैं प्रशांत किशोर से मिलने आई हूं... यहां पर चुनाव को लेकर या टिकट को लेकर कोई बात नहीं हुई है..."

#WATCH | Patna, Bihar: After meeting Jan Suraaj Founder Prashant Kishor, Bhojpuri singer-actor Pawan Singh's wife, Jyoti Singh says, "I did not come here to contest election or seek a ticket, I came here to ensure that no other woman has to face the injustice I faced... I want to… pic.twitter.com/THYoRIlIpi — ANI (@ANI) October 10, 2025

पारिवारिक विवाद में मेरा कुछ उचित नहींः पीके

पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह को टिकट देने के सवाल पर प्रशांत किशोर ने कहा, "दो साल पहले उन्होंने (ज्योति सिंह) अपने कुछ साथियों के साथ हमसे मुलाकात की थी. उस समय हमारी उनसे परिचय के तौर पर बात हुई थी और उस समय भी हमने उनसे यही कहा था कि ये आपका पारिवारिक मामला है और इस मामले में कुछ बोलना मेरा उचित नहीं होगा.

आरा से हमारे उम्मीदवार घोषित, उसमें बदलाव की गुंजाइश नहींः पीके

पीके ने आगे कहा कि हम किसी के पारिवारिक या व्यक्तिगत मामले में नहीं पड़ते और टिकट की बात है तो किसी एक व्यक्ति के लिए नियम बदले नहीं जाएंगे. आरा से पहले ही हमारा उम्मीदवार घोषित है. डॉ. विजय गुप्ता वहां से हमारे उम्मीदवार हैं जिसमें परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है."

#WATCH | Patna, Bihar: After Bhojpuri singer-actor Pawan Singh's wife, Jyoti Singh met him, Jan Suraaj Founder Prashant Kishor says, "Jyoti ji came here as a Bihari, as a woman...We listened to her. First, she has not said anything about contesting the election. I felt that… pic.twitter.com/Y0Uv7UnO8k — ANI (@ANI) October 10, 2025

राजनीति है, यहां जो दिखता है, वही हो... यह जरूरी नहीं

प्रशांत किशोर और ज्योति की बात से यह साफ है कि ज्योति के जन सुराज से चुनाव लड़ने कोई चर्चा नहीं है. लेकिन यह राजनीति है, आप भी जानते हैं राजनीति में जो दिखता है, वहीं होता नहीं है. अब देखना है कि आने वाले दिनों में ज्योति के मामले में क्या कुछ होता है?

