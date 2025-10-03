उसको झुकना बोलते हैं क्या? ये मेरे संस्कार... पवन सिंह का वायरल तस्वीर पर रिएक्शन आया सामने

भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की एक तस्वीर इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है. इस तस्वीर में पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के सामने झुके नजर आए थे. यह तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट कर उस फोटो पर अपनी बात रखी है. पवन सिंह ने अपने पोस्ट में कहा है कि किसी कोई बड़ा मेरे सामने खड़ा है तो उसे प्रणाम करना मेरा संस्कार है.

पवन सिंह ने एक्स पर पोस्ट में लिखा है, 'मेरे लिए इंसानियत मायने रखती है. अगर मेरे से बड़ा कोई मेरे सामने खड़ा है और उनको प्रणाम कर लिया तो क्या उसको झुकना बोलते हैं?'

वायरल तस्वीर पर पवन सिंह का रिएक्शन.

बीते दिनों उपेंद्र कुशवाहा से मिले थे पवन सिंह

दरअसल, कुछ दिन पहले पवन सिंह ने राष्ट्रीय लोक मोर्चा के मुखिया उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात की थी. काराकाट लोकसभा चुनाव के दौरान पवन सिंह ने निर्दलीय कुशवाहा के चुनाव लड़ा था. इस चुनाव में पवन सिंह ने काफी वोट अपने पाले में किया था. इसके कारण ही कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था.

उपेंद्र कुशवाहा से मुलाकात के दौरान का पवन सिंह का यह तस्वीर काफी वायरल हुआ था.

उस चुनाव के बाद से पवन सिंह और कुशवाहा के बीच तीखी बयानबाजी चल रही थी. लेकिन बिहार चुनाव से पहले एनडीए को मजबूत बनाने के लिए बीजेपी ने पहल की और पवन सिंह दिल्ली में कुशवाहा के आवास पर उनसे मुलाकात की.

