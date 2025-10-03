बिहार में 'पावर गेम' शुरू, पवन सिंह पर आ गया खेसारी लाल यादव का बयान

Pawan Singh in Bihar Elections: भोजपुरी के पावर स्टार पवन सिंह बिहार चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं. हाल ही उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रालोपा अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा जैसे NDA के बड़े नेताओं से मुलाकात की है. लोकसभा चुनाव में पवन सिंह NDA उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ निर्दलीय चुनाव लड़े थे. पवन सिंह के चुनाव लड़ने के कारण ही उपेंद्र कुशवाहा को हार का सामना करना पड़ा था. इसके बाद माना जा रहा था कि वो NDA से पवन सिंह की दूरी बढ़ गई है. लेकिन हाल में हुई उनकी मुलाकातों ने इस चर्चा को समाप्त कर दिया है. अब पवन सिंह NDA से चुनावी मैदान में उतरने वाले हैं.

पवन सिंह की BJP में वापसी पर खेसारी ने दी प्रतिक्रिया



पवन सिंह की बीजेपी में हुई वापसी को लेकर बिहार में सियासी चर्चाओं का दौर जारी है. इस बीच शुक्रवार को भोजपुरी सिंगर और एक्टर खेसारी लाल यादव ने भी पवन सिंह की राजनीति पर अपनी प्रतिक्रिया दी है. भोजपुरी इंडस्ट्री में पवन सिंह और खेसारी लाल यादव की प्रतिस्पर्धा जगजाहिर हैं. दोनों एक-दूसरे के कड़े प्रतिद्वंद्वी हैं. अब पवन सिंह की सियासी पारी खेसारी लाल यादव ने जो कुछ कहा, वो भी चर्चाओं में है.

पवन सिंह पहले गायक थे, अब वो राजनेता हो गए हैंः खेसारी लाल यादव

BJP में पवन सिंह की वापसी पर खेसारी लाल यादव ने कहा अब उनका पावर वहां से शुरू होगा. उनका अपना व्यक्तिगत हैं. वो उस समय (NDA के खिलाफ चुनाव लड़ते समय) भी सही थे, और इस समय (BJP में वापसी के समय) भी सही होंगे. उनका अपना विचारधारा है. राजनीति में कोई दुश्मन नहीं है और दोस्त नहीं है. हम लोग लड़ जाते हैं फालतू में एक राजनेता के लिए. उनके मन में कभी एक-दूसरे के लिए कुछ नहीं होता. वो (पवन सिंह) पहले गायक थे, अब वो राजनेता हो गए हैं.

पत्नी और पवन सिंह के बीच कंफ्यूज नहीं होंगे खेसारी?

खेसारी की पत्नी चंदा देवी के राजद से चुनाव लड़ने की चर्चा है. इस पर पत्रकारों ने पूछा कि क्या खेसारी कंफ्यूज नहीं होंगे एक तरफ दोस्त बीजेपी में तो पत्नी राजद में... इस सवाल के जवाब में खेसारी यादव ने कहा कि मुझे क्यों कंफ्यूजन है. मैं दोनों का हूं. किसी का पति हूं तो किसी का भाई भी हूं. मेरे रिश्ते बहुत प्यारे हैं. मैं रिश्तों का बचाने का प्रयास करती है.

क्या पवन सिंह खेसारी की पत्नी के लिए प्रचार करेंगे?

क्या पवन सिंह खेसारी की पत्नी के लिए प्रचार करेंगे इस सवाल पर खेसारी ने कहा कि यह तो उन्हें देखना होगा कि क्या वो अपने भाभो (छोटे भाई की पत्नी) के लिए आएंगे या नहीं. अगर वो चुनाव लड़ती है तो. यह उनका विषय है. उन्हें देखना होगा कि भाई के लिए भाई तो आया था. भाभो के लिए भैंसुर आएगा कि नहीं. मैं फिलहाल राजनीति में नहीं हूं.

राजनीति में कोई इमोशन नहीं, कोई दर्द नहीं होताः खेसारी

पवन सिंह का कहना है कि वो बीजेपी से कभी अलग हुए ही नहीं... इस सवाल पर खेसारी ने कहा कि यह तो उनसे पूछिए कि बीजेपी से अलग नहीं हुए थे तो टिकट क्यों लौटा दिया था. फिर खेसारी ने आगे कहा कि राजनीति में इमोशन नहीं होता, दर्द नहीं होता. वहां सिर्फ बिजनेस होता है. मुझे लगता है कि हम लोग उनसे बहुत अलग है. हमलोग एक कलाकार के रूप में हैं. मैं दुनिया को बिहार के बारे में बताता हूं.

खेसारी की पत्नी मांझी सीट से लड़ सकती है चुनाव, बंटेंगे भोजपुरी फैन बेस

मालूम हो कि भोजपुरी सुपरस्टार खेसारी लाल यादव की पत्नी चंदा देवी के बारे में चर्चा है कि वो राष्ट्रीय जनता दल (RJD) से मांझी विधानसभा सीट पर उतर सकती हैं. ऐसे में यह सियासी टकराव पूर्वांचल के भोजपुरी फैन बेस को दो हिस्सों में बांट सकता है, जहां स्टार पावर और पार्टी लाइन की जंग रोमांचक मोड़ लेगी.

