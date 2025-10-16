पवन सिंह को एक बार फिर लगा झटका...जदयू ने काराकाट सीट पर घोषित कर दिया उम्मीदवार

बिहार विधानसभा चुनाव में काराकाट सीट पर लंबे समय से चल रही सियासी अटकलों पर आखिरकार विराम लग गया है. जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) ने बुधवार को इस सीट से महाबली सिंह को उम्मीदवार घोषित कर दिया है. इस फैसले के साथ ही भोजपुरी स्टार और बीजेपी समर्थक पवन सिंह को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है.

काराकाट सीट को लेकर पिछले कई दिनों से यह चर्चा थी कि पवन सिंह की मां इस बार एनडीए की ओर से मैदान में उतर सकती हैं. हालांकि सीट को लेकर बीजेपी और जेडीयू के बीच रस्साकशी जारी थी. अंततः एनडीए के अंदर फॉर्मूला तय होने के बाद यह सीट जेडीयू के खाते में चली गई, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महाबली सिंह पर भरोसा जताया.

पवन सिंह का नाम इस सीट से पहले ही सुर्खियों में रहा है. उन्होंने कुछ समय पहले ही यह ऐलान कर दिया था कि वे खुद चुनाव नहीं लड़ेंगे. लेकिन इसके बावजूद उनके परिवार की सक्रियता ने इस सीट को राजनीतिक तौर पर बेहद हॉट बना दिया था. हाल ही में पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह ने टिकट बंटवारे को लेकर सार्वजनिक रूप से नाराज़गी जताई थी. उन्होंने जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर (PK) से मुलाकात भी की थी, जिससे अटकलें तेज़ हो गई थीं कि वे बागी उम्मीदवार के रूप में काराकाट से चुनाव लड़ सकती हैं.