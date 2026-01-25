गिरफ्तारी क्यों नहीं? पटना NEET छात्रा हत्या मामले में सम्राट चौधरी ने लगाई क्लास, पुलिस को एक्शन के लिए फ्री हैंड

Patna NEET Student Rape Murder Case: पटना में NEET की तैयारी कर रही छात्रा की हत्या और दुष्कर्म के मामले ने बिहार की सियासत और प्रशासन दोनों को झकझोर कर रख दिया है. FSL रिपोर्ट में दुष्कर्म की पुष्टि के बाद अब यह मामला सीधे गृह मंत्री सम्राट चौधरी की निगरानी में आ गया है. सरकार ने साफ संकेत दे दिए हैं कि इस केस में अब कोई ढिलाई नहीं होगी. गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने इस गंभीर मामले को लेकर बिहार पुलिस के लगभग पूरे टॉप लेवल कमांड को अपने सरकारी आवास पर तलब कर लिया. बैठक में DGP विनय कुमार, ADG CID पारसनाथ, IG पटना, SSP पटना, SIT को लीड कर रहे जितेंद्र राणा और SDPO सचिवालय शामिल रहे.

सूत्रों के मुताबिक, करीब 45 मिनट तक चली इस बैठक में गृह मंत्री ने एक-एक बिंदू पर अधिकारियों से सवाल किए और अब तक की जांच की पूरी रिपोर्ट तलब की. यह जानने की कोशिश की गई कि

शुरुआती जांच में क्या-क्या चूक हुई?

FSL रिपोर्ट आने में देरी क्यों हुई?

अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं बढ़ पाई?

FSL रिपोर्ट ने बदली पूरे केस की दिशा

एफएसएल रिपोर्ट सामने आने के बाद पुलिस की शुरुआती थ्योरी पूरी तरह कटघरे में आ गई है. रिपोर्ट में छात्रा के अंडरगारमेंट्स से मेल स्पर्म मिलने की पुष्टि हुई है, जिससे यह साफ हो गया है कि छात्रा के साथ दुष्कर्म हुआ था. इसी के बाद गृह मंत्री सम्राट चौधरी पूरी तरह एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं. उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि यह मामला सिर्फ संदिग्ध मौत का नहीं, बल्कि जघन्य अपराध का है और इसकी जांच उसी स्तर पर होनी चाहिए.

पुलिस को दी गई फुल फ्रीडम

बैठक के दौरान सम्राट चौधरी ने पुलिस अधिकारियों को साफ निर्देश दिए कि आरोपियों की पहचान और गिरफ्तारी में कोई देरी न हो. जरूरत पड़े तो पुराने केस दोबारा खंगाले जाएं. तकनीकी साक्ष्य, कॉल डिटेल्स और CCTV फुटेज की दोबारा जांच की जाए. गृह मंत्री ने यह भी कहा कि दोषियों को बचाने वाला कोई भी अधिकारी बख्शा नहीं जाएगा.

सम्राट चौधरी ने कहा- पुलिस सभी दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र है. मैं यह बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि दोषियों को किसी प्रकार की छूट नहीं दी जाएगी.

CID की एंट्री, SIT से ली गई पूरी फाइल

FSL रिपोर्ट के बाद अब इस मामले की जांच में CID की आधिकारिक एंट्री हो चुकी है. CID की टीम आज पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल पहुंची, जहां छात्रा रहकर NEET की तैयारी कर रही थी. यहां CID ने हॉस्टल प्रबंधन से पूछताछ की और SIT द्वारा अब तक जुटाए गए सभी साक्ष्य और सैंपल अपने कब्जे में लिए. माना जा रहा है कि सीआईडी अब इस केस की जांच नए सिरे से और अलग एंगल से करेगी.

अब तक सिर्फ एक गिरफ्तारी, कई सवाल बरकरार

इतनी गंभीर FSL रिपोर्ट के बावजूद अब तक इस मामले में सिर्फ एक गिरफ्तारी हो पाई है. यही वजह है कि पुलिस की भूमिका पर लगातार सवाल उठ रहे हैं. परिवार और सामाजिक संगठनों की ओर से भी लगातार यह मांग उठ रही है कि हत्या और दुष्कर्म में शामिल सभी आरोपियों को जल्द पकड़ा जाए. और जांच में हुई लापरवाही के लिए जिम्मेदार अफसरों पर सख्त कार्रवाई हो.

दो थानाध्यक्ष सस्पेंड, कार्रवाई पर भी सवाल

करीब 15 दिन बाद पुलिस ने लापरवाही के आरोप में दो थानाध्यक्षों को सस्पेंड किया है.

चित्रगुप्त नगर थाना प्रभारी रौशनी कुमारी

कदमकुआँ थाना प्रभारी हेमंत राज

हालांकि, विपक्ष और कई सामाजिक संगठन इसे देर से की गई कार्रवाई बता रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं कि क्या सिर्फ सस्पेंशन से जिम्मेदारी पूरी हो जाएगी.

11 जनवरी को हुई थी छात्रा की मौत

बताया जा रहा है कि 11 जनवरी को जहानाबाद की रहने वाली NEET छात्रा की पटना में संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. शुरुआती जांच में मामला उलझा हुआ दिखाया गया, लेकिन अब एफएसएल रिपोर्ट ने इसे दुष्कर्म और हत्या से जुड़ा मामला बना दिया है.

अब खुद मॉनिटरिंग करेंगे सम्राट चौधरी

गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने स्पष्ट कर दिया है कि अब वह इस पूरे मामले की सीधे मॉनिटरिंग करेंगे. हर जांच रिपोर्ट, हर गिरफ्तारी और हर कार्रवाई की जानकारी उन्हें दी जाएगी. सूत्रों का कहना है कि आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां हो सकती हैं. जांच में शामिल अधिकारियों पर और भी कार्रवाई संभव है. और मामले का जल्द खुलासा किया जा सकता है. अब सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार और पुलिस इस जघन्य अपराध में शामिल आरोपियों को कब और कैसे कानून के कठघरे तक पहुंचाती है.



