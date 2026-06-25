भरत तिवारी ने जहां पुलिस पर तानी थी पिस्टल, वहीं पहुंचे SP और रिटायर्ड हाई कोर्ट जज

बिहार के भोजपुर जिले के बिलौटी गांव में पुलिस के एनकाउंटर में मारे गए भरत तिवारी मामले की न्यायिक जांच शुरू हो चुकी है. आज पटना हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा ने भरत के परिजनों से मुलाकात की और उनका पक्ष सुना. भरत की मौत 17 जून को भोजपुर जिले के शाहपुर थाना इलाके में हुई थी. राज्य सरकार ने पूरे मामले की जांच के लिए जस्टिस विनोद कुमार सिन्हा के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया है. इस टीम ने भरत तिवारी के गांव स्थित घर जाकर परिजनों से घटना के संबंध में पूरी जानकारी ली और उनका पक्ष सुना. इससे पहले देर रात को भोजपुर के एसपी राज भी पुलिस टीम के साथ वहां पहुंचे और भरत तिवारी की मां, पिता, भाई, बहन तथा अन्य परिजनों से मुलाकात कर निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया.
घटना से जुड़े स्थानों का किया निरीक्षण
बताया जा रहा है कि न्यायिक आयोग की टीम ने केवल परिजनों से बातचीत तक ही खुद को सीमित नहीं रखा, बल्कि घटना से जुड़े स्थानों का भी निरीक्षण किया. आयोग ने उस इलाके का जायजा लिया, जहां कथित मुठभेड़ हुई थी. टीम ने स्थानीय स्तर पर उपलब्ध सूचनाओं और परिस्थितियों को समझने की कोशिश की. इस दौरान भोजपुर जिले के कई वरिष्ठ प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी भी गांव में मौजूद रहे.
इस दौरान परिजनों ने आयोग के समक्ष अपनी बातें रखीं. बताया गया कि जांच आयोग ने परिजनों से पूरे मामले से संबंधित तथ्यों, आरोपों और घटनाक्रम को लेकर लिखित आवेदन भी देने को कहा है, ताकि जांच के दौरान सभी पहलुओं को दस्तावेजी रूप से शामिल किया जा सके.
भरत तिवारी के घर पहुंचे पटना हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश विनोद कुमार सिन्हा - Video
VIDEO | Bhojpur encounter case: Retired Justice Vinod Kumar Sinha, DIG Satya Prakash, DM Tanay Sultania, SP Raj along with other police officials visit the incident site. They also meet Bharat Tiwari's family at Bilauti village.#BhojpurEncounter #BharatTiwari #BiharNews— Press Trust of India (@PTI_News) June 25, 2026
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रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने क्या कहा?
रिटायर्ड जज विनोद कुमार सिन्हा ने मीडिया से बातचीत में इस मामले पर कोई टिप्पणी करने से इनकार किया. उन्होंने कहा कि यह जांच की शुरुआती प्रक्रिया है और अभी इस स्तर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा. आयोग पहले सभी पक्षों से तथ्य जुटाएगा, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.
भरत तिवारी के घर पहुंचे SP - Video
Bhojpur, Bihar: In the Bharat Tiwari encounter case, SP Raj reached the victim family's residence pic.twitter.com/OuJWXxJodq— IANS (@ians_india) June 25, 2026
रात 11 बजे फोर्स के साथ पहुंचे एसपी
इससे पहले बेलौटी गांव में रात 11 बजे एसपी फोर्स के साथ पहुंचे. एसपी राज ने भरत भूषण तिवारी की मां आशा देवी, पिता और अन्य परिजनों से करीब 45 मिनट तक बातचीत की. इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों की शिकायतों और आरोपों को विस्तार से सुना और उन्हें निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया. दोषियों पर कार्रवाई की बात कही.
भरत की मां आशा देवी एसपी के सामने अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगीं. उन्होंने कहा कि उन्हें मुआवजा या अन्य लाभ की अपेक्षा नहीं है. उनका केवल एक ही उद्देश्य है कि उनके बेटे को न्याय मिले, और जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई हो. एसपी राज ने उनकी बातों को ध्यानपूर्वक सुना. उन्होंने कहा कि वह स्वयं मामले से जुड़े प्रत्येक आरोप और प्रत्येक तथ्य की जांच कराएंगे.
भरत तिवारी के एनकाउंटर के बाद इलाके में आक्रोश
बता दें कि भरत तिवारी की मौत के बाद इस पुलिस मुठभेड़ को लेकर इलाके में भारी आक्रोश देखने को मिला था. परिजनों और स्थानीय लोगों ने एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए इसे फर्जी करार दिया था. साथ ही निष्पक्ष जांच की मांग की थी. मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया था और विपक्षी दलों के नेताओं ने सरकार तथा पुलिस प्रशासन को कटघरे में खड़ा किया था.
इसी बढ़ते जनदबाव और विवाद के बीच राज्य सरकार ने मामले की न्यायिक जांच के आदेश दिए थे. अब आयोग की टीम के गांव पहुंचने के साथ ही जांच प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है. माना जा रहा है कि आयोग की रिपोर्ट इस पूरे मामले की सच्चाई सामने लाने में अहम भूमिका निभा सकती है.
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