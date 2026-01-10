विज्ञापन
दानापुर के फुलवारी शरीफ में कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 40 लोगों को काटा

फुलवारी शरीफ में इन दिनों स्ट्रीट डॉग का आतंक है. एक ही दिन में कुत्तों ने 40 से ज्यादा लोगों को काटकर घायल कर दिया. इलाके में कुत्तों के खौफ से लोगों में दहशत है.

दानापुर के फुलवारी शरीफ में कुत्तों का आतंक, एक ही दिन में 40 लोगों को काटा
  • फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों ने एक ही दिन में चालीस से अधिक लोगों को काटा है
  • घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और बच्चे शामिल हैं, जिनका इलाज पटना एम्स, पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में चल रहा है
  • गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों का झुंड लगातार लोगों पर हमला कर रहा है
पटना:

पटना से सटे दानापुर के फुलवारी शरीफ नगर परिषद क्षेत्र में आवारा कुत्तों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है. कुत्तों के झुंड ने एक ही दिन में 40 से अधिक लोगों को काटकर घायल कर दिया, जिससे पूरे इलाके में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल है. घायलों में महिलाएं, बुजुर्ग और मासूम बच्चे भी शामिल हैं.

मिली जानकारी के अनुसार, 19 लोग पटना एम्स में इलाज करा चुके हैं, जबकि कई घायलों ने फुलवारी शरीफ पीएचसी और निजी नर्सिंग होम में उपचार कराया है. हालात इतने भयावह हो चुके हैं कि स्थानीय लोग अब कुत्तों को देखकर ही घरों में दुबकने या रास्ता बदलने को मजबूर हैं.

फुलवारी शरीफ के गोविंदपुर, नया टोला, बाल्मी समेत कई मोहल्लों में आवारा कुत्तों की “फौज” घूम रही है, जो राह चलते लोगों पर अचानक हमला कर दे रही है. बच्चों का घर से बाहर निकलना तक मुश्किल हो गया है.

सबसे चिंताजनक बात यह है कि नगर परिषद और जिला प्रशासन की ओर से अब तक कोई ठोस कार्रवाई नजर नहीं आ रही है. कुत्तों को पकड़ने और नपुंसक बनाने की बातें तो हो रही हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई प्रभावी अभियान शुरू नहीं हुआ.

इस लापरवाही के कारण स्थानीय लोगों में आक्रोश और डर दोनों बढ़ता जा रहा है. अगर जल्द ही ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो हालात और भी बेकाबू हो सकते हैं. फिलहाल फुलवारी शरीफ में आवारा कुत्तों का खौफ लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर भारी पड़ता दिख रहा है.
(दानापुर से गौरव कुमार की रिपोर्ट...) 

