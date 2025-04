पशुपति का ऐलान- NDA से कोई नाता नहीं, सभी 243 सीटों पर तैयारी; क्या गुल खिलाएगा सूरजभान का साथ?

Bihar Assembly Elections 2025: बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर हर रोज नई-नई सियासी रणनीति की बात सामने आ रही है. अब सोमवार को बिहार के सियासी रण को लेकर बड़ी खबर सामने आई राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी (रालोजपा) को लेकर. रालोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने सोमवार को केंद्र और बिहार में सत्तारूढ़ एनडीए से अलग होने की घोषणा की. रालोजपा और दलित सेना की ओर से बिहार की राजधानी पटना के बापू सभागार में संविधान निर्माता भारतरत्न डॉ. भीम राव अंबेडकर की जयंती के मौके पर आयोजित संकल्प महासम्मेलन के दौरान पशुपति पारस ने कहा कि उनकी पार्टी का अब राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन से कोई नाता नहीं रहेगा.

पशुपति कुमार पारस ने कहा, "हम अब एक नया बिहार बनाएंगे और राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर पार्टी को मजबूत करेंगे. चुनाव के समय तय किया जाएगा कि किस गठबंधन के साथ जाएंगे." हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जो गठबंधन उचित सम्मान देगा, वहां जाएंगे.

VIDEO | Former Union Minister and RLJP president Pashupati Kumar Paras (@PashupatiParas) says, "I announce that till today, we were with NDA and from today, we will no longer be an ally of NDA..."



(Full video available on PTI Videos - https://t.co/n147TvqRQz) pic.twitter.com/5uIgHczz0w