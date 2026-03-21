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बिहार में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन नया आरक्षण रोस्टर होगा लागू

पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि मौजूदा व्यवस्था लगभग एक दशक से चली आ रही है, और आरक्षण रोस्टर में बदलाव का मकसद समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है.

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बिहार में तय कार्यक्रम के अनुसार ही होंगे पंचायत चुनाव, लेकिन नया आरक्षण रोस्टर होगा लागू
  • बिहार में पंचायत चुनाव निर्धारित समय पर ही होंगे और परिसीमन प्रक्रिया में किसी भी तरह का बदलाव नहीं किया जाएगा
  • पंचायत चुनावों के लिए आरक्षण रोस्टर में बदलाव कर 2026 में नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा
  • मंत्री दीपक प्रकाश ने गया में विवादित पंचायत भवन के निर्माण स्थल का निरीक्षण कर निर्माण कार्य तेज करने को कहा
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पटना:

नीतीश कुमार सरकार में पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने शनिवार को यह स्पष्ट कर दिया कि बिहार में पंचायत चुनाव तय समय पर ही होंगे और परिसीमन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा. मंत्री ने जोर देकर कहा कि प्रमुख और उप-प्रमुख के पदों के लिए चुनाव मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार ही होंगे, ठीक वैसे ही जैसे पिछले चुनाव हुए थे. उन्होंने यह भी घोषणा की कि 2026 के पंचायत चुनावों के लिए एक नया आरक्षण रोस्टर लागू किया जाएगा.

गया में उन्होंने कहा, "मौजूदा व्यवस्था लगभग एक दशक से चली आ रही है, और इस बदलाव का मकसद समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है."

गया जिले के अपने दौरे के दौरान, मंत्री ने टंकुप्पा ब्लॉक के अंतर्गत बरसाउना गांव में एक विवादित पंचायत सरकार भवन के निर्माण स्थल का निरीक्षण किया. उन्होंने अधिकारियों के साथ जमीन से जुड़े विवरणों की समीक्षा की और अधिकारियों को निर्माण कार्य फिर से शुरू करने और उसमें तेजी लाने का निर्देश दिया. यह परियोजना स्थानीय विरोध प्रदर्शनों के कारण रुक गई थी.

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गया के सर्किट हाउस में बोलते हुए, दीपक प्रकाश ने राजनीतिक स्थिति पर भी टिप्पणी की. बिहार में नेतृत्व को लेकर चल रही अटकलों पर उन्होंने कहा कि अगले मुख्यमंत्री के बारे में स्पष्टता सही समय पर सामने आएगी. उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य में नेतृत्व नीतीश कुमार के पास ही रहेगा, और बिहार के विकास का श्रेय पिछले दो दशकों में उनके सुशासन को दिया.

पटना के गांधी मैदान में ईद समारोह से मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में, मंत्री ने कहा कि नीतीश कुमार सरकारी कामकाज में व्यस्त थे. उन्होंने यह भी कहा कि इस कार्यक्रम में निशांत कुमार की उपस्थिति को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए.

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मंत्री ने संक्षेप में राष्ट्रीय राजनीति पर भी बात की, और कहा कि पश्चिम बंगाल में चुनाव से जुड़ी हिंसा एक बार-बार होने वाली समस्या रही है, लेकिन उन्होंने संकेत दिया कि वहां के मतदाता भविष्य में बदलाव का विकल्प चुन सकते हैं.

कुल मिलाकर, यह घोषणा सरकार के इस इरादे को दर्शाती है कि वह पंचायत चुनावों को मजबूती से आगे बढ़ाएगी, साथ ही आरक्षण प्रणाली में सुधार लाकर जमीनी स्तर के शासन को और अधिक समावेशी बनाएगी.

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