विज्ञापन
विशेष लिंक

नीतीश की 10 वीं शपथ, 11:30 बजे से कार्यक्रम, पीएम मोदी समेत पूरा एनडीए कुनबा होगा मौजूद

शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी के 12:30 बजे तक गांधी मैदान पहुंचने की संभावना है. 

Read Time: 2 mins
Share
नीतीश की 10 वीं शपथ, 11:30 बजे से कार्यक्रम, पीएम मोदी समेत पूरा एनडीए कुनबा होगा मौजूद
  • नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं, जो एक ऐतिहासिक उपलब्धि है
  • शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में सुबह ग्यारह बजे से होगी
  • प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस भव्य समारोह में शामिल होंगे
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
पटना:

बिहार में नई सरकार के गठन की तैयारियां अंतिम चरण में हैं. एनडीए की शानदार जीत के बाद मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे नीतीश कुमार एक बार फिर इतिहास रचेंगे. गुरुवार को पटना के गांधी मैदान में भव्य शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जाएगा. यह आयोजन कई मायनों में खास होगा क्योंकि नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं.

जानकारी के मुताबिक, शपथ ग्रहण कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे से शुरू होगा. इस ऐतिहासिक मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे. पीएम मोदी के 12:30 बजे तक गांधी मैदान पहुंचने की संभावना है. इसके अलावा कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस समारोह में शामिल होंगे.

  • नीतीश कुमार 10वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे. 
  • शपथ ग्रहण समारोह गुरुवार सुबह 11:30 बजे पटना के गांधी मैदान में शुरू होगा. 
  • पीएम नरेंद्र मोदी और कई एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री इस कार्यक्रम में शामिल होंगे.
  • नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. 
  • साल 2010 के बाद पहली बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित हो रहा है


नीतीश कुमार के साथ 20 अन्य मंत्री भी शपथ ले सकते हैं. इस बार का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि साल 2010 के बाद पहली बार गांधी मैदान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह हो रहा है. इसे भव्य बनाने के लिए मैदान में तैयारियां जोरों पर हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.

एनडीए इस कार्यक्रम को एतिहासिक बनाने की तैयारी में है. विपक्षी दलों को भी आमंत्रण भेजा जा रहा है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि यह कदम नीतीश कुमार की सर्वसमावेशी राजनीति का संकेत है.

गांधी मैदान में होने वाला यह शपथ ग्रहण समारोह न केवल बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय जोड़ेगा, बल्कि नीतीश कुमार के लंबे राजनीतिक सफर का एक और ऐतिहासिक पड़ाव साबित होगा.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Bihar, New Government, Nitish Kumar
Get App for Better Experience
Install Now