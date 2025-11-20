विज्ञापन
नीतीश सरकार में मंत्री बनेंगे उपेंद्र कुशवाहा के बेटे, पहले चला था पत्नी का नाम

Nitish New Miniters List: बिहार में नीतीश सरकार के नए मंत्रियों की लिस्ट में ज्यादातर नाम सामने आ गए हैं. इसमें उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है.

पटना:

बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नई सरकार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रमुख उपेंद्र कुशवाहा के कोटे से उनके बेटे दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जा सकता है.RLM कोटे से दीपक प्रकाश को मंत्री बनाया जा रहा है. आरएलएम ने विधानसभा में 4 सीटें जीती हैं. उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश के अलावा उनकी पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का नाम चल रहा है. हालांकि मंत्री किसी एक को ही बनाया जाएगा. दीपक प्रकाश फिलहाल किसी सदन के सदस्य नहीं हैं. उन्हें विधान पार्षद बनाया जाएगा.

