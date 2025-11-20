विज्ञापन
राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, ⁠दीपक प्रकाश... सहित इन नये चेहरों की नीतीश कैबिनेट में एंट्री पक्की

नीतीश कुमार की यह शपथ ऐतिहासिक है क्योंकि वे लगातार बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. एनडीए ने हालिया विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है. 

राम कृपाल यादव, श्रेयसी सिंह, ⁠दीपक प्रकाश... सहित इन नये चेहरों की नीतीश कैबिनेट में एंट्री पक्की
  • नीतीश कुमार 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेने के लिए गांधी मैदान में आयोजित समारोह में हिस्सा लेंगे
  • शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री और कई राज्यों के मुख्यमंत्री भी उपस्थित रहेंगे
  • कैबिनेट में पुराने और नए नेताओं को शामिल कर जातीय व क्षेत्रीय संतुलन बनाए रखने की कोशिश की जा रही है
पटना:

पटना का गांधी मैदान गुरुवार को ऐतिहासिक क्षण का गवाह बनने जा रहा है. बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज 10वीं बार पद की शपथ लेंगे. यह अवसर न केवल नीतीश कुमार के राजनीतिक सफर में एक नया अध्याय जोड़ रहा है, बल्कि राज्य की राजनीति में भी एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित होगा. शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्रियों और कई राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं. समारोह को लेकर सुरक्षा और व्यवस्थाओं के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं.
इस बार नीतीश कैबिनेट में कई पुराने चेहरों के साथ नए नामों को भी जगह मिलने की संभावना जताई जा रही है.

 सूत्रों के अनुसार, अनुभवी नेताओं के साथ-साथ युवा चेहरों को भी मौका दिया जाएगा. चर्चा है कि दिग्गज नेता राम कृपाल यादव (बीजेपी) को कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है. इसके अलावा पूर्व निशानेबाज और युवा नेता श्रेयसी सिंह (बीजेपी) को भी मंत्री पद मिलने की संभावना है.

  • राम कृपाल यादव - बीजेपी 
  • ⁠श्रेयसी सिंह-बीजेपी
  • ⁠दीपक प्रकाश- आरएलएम
  •  ⁠रमा निषाद - बीजेपी 
  • ⁠संजय टाइगर-बीजेपी 
  • राजू तिवारी-लोजपा


सूत्रों के मुताबिक, दीपक प्रकाश, जो आरएलएम से आते हैं और उपेंद्र कुशवाहा के पुत्र हैं, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है. वहीं, बीजेपी से रमा निषाद और संजय टाइगर के नाम भी सूची में हैं. इसके अलावा लोजपा से राजू तिवारी को मंत्री पद मिलने की चर्चा है. इन नए चेहरों के आने से कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय संतुलन साधने की कोशिश साफ दिख रही है.

नीतीश कुमार की यह शपथ ऐतिहासिक है क्योंकि वे लगातार बिहार की राजनीति में अपनी पकड़ बनाए हुए हैं. एनडीए ने हालिया विधानसभा चुनाव में 202 सीटें जीतकर सत्ता में वापसी की है. राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नए चेहरों को शामिल कर नीतीश कुमार सरकार विकास और सुशासन के एजेंडे को आगे बढ़ाने का संदेश देना चाहती है. गांधी मैदान में होने वाले इस समारोह में भारी संख्या में जनता भी पहुंच रही है. लोगों में उत्साह है कि नई सरकार से राज्य में विकास की रफ्तार तेज होगी. नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार को नई दिशा देने की उम्मीदें एक बार फिर जाग उठी हैं.
 

