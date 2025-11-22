कौन है बिहार के सबसे युवा मंत्री दीपक प्रकाश की पत्नी? सोशल मीडिया पर खूब हैं एक्टिव

फर्ज कीजिए कि आप किसी नेता के बेटे हैं और चुनाव के बाद शपथ ग्रहण समारोह देखने गए हैं, तभी आपका नाम मंत्रियों की लिस्ट में दिख जाता है और आप वहीं मंत्री पद की शपथ भी ले लेते हैं. ये सब सुनने में थोड़ा फिल्मी लग सकता है, लेकिन बिहार में ऐसा ही हुआ है. बिहार में एनडीए की बड़ी जीत के बाद जब शपथ ग्रहण समारोह हुआ तो उपेंद्र कुशवाहा के बेटे दीपक प्रकाश को ठीक इसी तरह मंत्री बना दिया गया. जींस और शर्ट में आए दीपक को अचानक पता चला कि वो बिहार सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं, यानी बिना चुनाव लड़े वो बिहार के मंत्री बन गए हैं. आज हम आपको उनकी पत्नी के बारे में बताएंगे, जिन्हें चुनाव प्रचार के दौरान उनके साथ देखा गया.

प्रचार में दिखी थी पत्नी

दरअसल दीपक प्रकाश ने चुनाव नहीं लड़ा था और राजनीति में ज्यादा एक्टिव भी नहीं थे, उन्होंने अपनी मां स्नेहलता के लिए प्रचार किया. जिसके बाद सासाराम सीट से स्नेहलता 25 हजार से ज्यादा वोटों से चुनाव जीत गईं. प्रचार के दौरान दीपक की पत्नी साक्षी मिश्रा भी उनके साथ नजर आईं, जिनके पति अब बिहार सरकार में मंत्री बन चुके हैं.

कौन हैं साक्षी मिश्रा?

दीपक ओर साक्षी की लव मैरिज हुई है, दोनों पटना में ही रहते हैं. साक्षी ब्राह्मण परिवार से हैं और राजनीति में एक्टिव रहती हैं. इसके साथ ही वो सोशल वर्किंग भी करती हैं. बताया जाता है कि दीपक की सादगी पर साक्षी फिदा हो गई थीं, जिसके बाद दोनों रिश्ते में आए और फिर शादी कर ली. साक्षी के पिता एक रिटायर्ड IAS अधिकारी हैं, जिनका नाम एसएन मिश्रा है. साक्षी को सोशल मीडिया पर भी लोग काफी फॉलो करते हैं और वो यहां एक्टिव रहती हैं. साक्षी अपने पति और सास के साथ कई राजनीतिक मंचों पर भी नजर आती हैं.

राजनीति में नए हैं दीपक

बिहार की राजनीति में दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा ने भले ही कई चीजें देखीं, लेकिन दीपक इस खेल में अभी नए हैं. वो कुछ साल पहले ही विदेश से पढ़ाई कर बिहार लौटे, जिसके बाद अपने परिवार के साथ राजनीतिक मंचों पर नजर आने लगे. मां की जीत के बाद उन्हें मंत्री बनाया जाना उनके लिए भी एक सरप्राइज की तरह था. क्योंकि उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा, ऐसे में आने वाले 6 महीने में उन्हें MLC बनाया जा सकता है.