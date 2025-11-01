जिसकी जैसी परवरिश उसका वैसा काम... फिल्मों में अश्लील गानों पर नीतू चंद्रा ने कही दिल की बात

बिहार चुनाव के इस माहौल में NDTV के 'पावरप्ले ऑफ बिहार' में नेताओं से लेकर अभिनेता अपनी बात रख रहे हैं. इसी क्रम में अभिनेत्री और फिल्म निर्माता नीतू चंद्रा ने भी NDTV से बिहार और बिहार से अपने प्रेम को लेकर अपनी बात रखी. मैं अपनी भाषा और अपने लोगों को हमेशा सबसे आगे देखना चाहती हूं. मैं इसलिए अपने बिहार के लिए बीते कई सालों से काम कर रही हूं. हमने मैथिली भाषा में नेशनल अवॉर्ड फिल्म बनाई लेकिन उसे किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म ने नहीं खरीदा था. लोग बोलते हैं कि बिहार की छवि खराब है. आप हमें ऑप्शन नहीं दीजिएगा तो हम मौका (ऑपरचुनिटी) बना लेंगे. कोई ओटीटी हमारी फिल्म नहीं खरीदा तो हम खुद ही ओटीटी प्लेटफॉर्म ही बना लिए.

नीतू चंद्रा ने कहा कि बिहार हमारा है तो जिम्मेदारी भी हमारी ही होनी चाहिए. हमेशा हम सरकार को दोष नहीं दे सकते हैं. बिहार से जिसको इश्क होगा वो ही बिहार को आगे लेकर जा सकता है. ठेठ बिहारी होने का मतलब ही अपनी भाषा और अपने राज्य से प्यार करना. आज हमें इस प्लेटफॉर्म से भी अपनी भोजपुरी को प्रमोट करना चाहिए. होना तो ये चाहिए था की यहां भी भोजपुरी में बात होती क्योंकि दूसरे राज्य में ये कार्यक्रम होता तो हम वहां की भाषा में बात करते.

फिल्मों में अश्लील गानों पर उन्होंने कहा कि जिसकी परवरिश जैसे हुई वो वैसे काम कर रहा है. जब हमको बिहार की छवि ठीक नहीं लगी तो हमने उसे ठीक करने के लिए काम किया. हमने अपनी फिल्मों में बड़े से बड़े कलाकारों को लेकर आए. मेरी फिल्मों को बच्चों से लेकर परिवार के कोई भी सदस्य देख सकते हैं. आप क्या देखते हैं ये आपके संस्कार को दिखाता है. मैं कभी भी फिल्मों में अश्लीलता को प्रमोट नहीं किया है. ये हमारे संस्कार नहीं हैं. मुंबई में फिल्मों में काम पाने में बिहार से होने पर कोई चुनौती आई थी , इसपर नीतू चंद्रा ने कहा कि हमेशा से ही दिक्कत हुई है. मैं आज जहां पहुंची हूं वहां तक पहुंचने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी है. एक बिहारी के तौर पर आपके साथ टैबू हमेशा रहता है. हर कोई आपको वैसे ही देखता है.

अपनी पसंदीदा गाने को लेकर पूछे गए सवाल पर नीतू चंद्रा ने कहा कि शारदा सिन्हा जी के गाने मुझे काफी पसंद है. हमने श्रेय घोषाल और सुनिधि चौहान से भी भोजपुरी में गाना गवाया है. हम चाहते हैं कि हमारी भाषा को दुनिया अलग तरीके से देखे. हम लोग काफी मेहनती लोग होते हैं. नीतू चंद्रा ने बिहार में राजनीति को लेकर अपनी बात रखी. उन्होंने कहा कि राजनीतिक में कौन जानता है भविष्य क्या होने वाला है. लेकिन हमें चाहिए कि हम बिहार को आगे बढ़ाने के लिए लगातार काम करते रहे. कंगना फिल्मों से ही राजनीति में आई हैं. वो अच्छा कर रही हैं. मैं आज में जीती हूं, मुझे आज अपना काम दिख रहा है. भविष्य किसने देखा है. मैं तो आज के लिए तैयार हैं.