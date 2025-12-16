विज्ञापन

ना निरहुआ, ना खेसारी और ना ही पवन सिंह, कुश्ती के अखाड़े में धोबी पछाड़ लगाती दिखीं अंजना सिंह

ना निरहुआ, ना खेसारी और ना ही पवन सिंह, कुश्ती के अखाड़े में दांव लगाती नजर आईं अंजना सिंह. कुश्ती फिल्म का ट्रेलर कर देगा रोंगटे खड़े.

कुश्ती के ट्रेलर में अंजना सिंह ने बड़े-बड़ों को दी मात

Kushti Movie Trailer: भोजपुरी सिनेमा में अब तक खेलों पर आधारित फिल्मों की संख्या काफी कम रही है और जो फिल्में बनीं, उनमें पुरुष किरदारों को ही केंद्र में रखा गया. ऐसे में निर्माता प्रदीप सिंह और प्रतीक सिंह ने इस सोच को तोड़ते हुए नारी शक्ति को समर्पित एक सशक्त और प्रेरणादायक फिल्म “कुश्ती” का निर्माण किया है, जिसका ट्रेलर अब रिलीज हो चुका है. वर्ल्ड वाइड फिल्म प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी इस फिल्म में अंजना सिंह मुख्य भूमिका में नजर आ रही हैं.

फिल्म “कुश्ती” का ट्रेलर शुरू से ही दर्शकों को बांधने में कामयाब रहता है. ट्रेलर में एक साधारण लड़की की कहानी दिखाई जाती है, जो परिस्थितियों से लड़ते हुए अपने आत्मसम्मान और पहचान के लिए संघर्ष करती है. कुश्ती जैसे पारंपरिक खेल के माध्यम से महिला सशक्तिकरण का संदेश बेहद प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया गया है. निर्देशक देव पांडेय, जिन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री के बेहतरीन निर्देशकों में गिना जाता है, उन्होंने कहानी और भावनाओं को संतुलित तरीके से पर्दे पर उतारा है.

फिल्म में अंजना सिंह का किरदार केंद्रीय धुरी की तरह है और ट्रेलर में उनकी दमदार अदाकारी साफ झलकती है. भावनात्मक दृश्यों से लेकर संघर्ष और आत्मविश्वास से भरे सीन तक, अंजना सिंह हर फ्रेम में प्रभाव छोड़ती नजर आती हैं. फिल्म में जय यादव, देव सिंह, सुशील सिंह, मनोज टाइगर, प्रकाश जैस अनुभवी कलाकारों ने भी अपनी-अपनी भूमिकाओं को मजबूती से निभाया है, जिससे कहानी और अधिक प्रभावशाली बन पड़ी है.

फिल्म का संगीत भी इसकी एक बड़ी खासियत होने वाला है. संगीतकार साजन मिश्रा के संगीत निर्देशन में तैयार गाने, गीतकार राजेश पांडेय के बोल और किशन चंद्रवंशी, सुगम सिंह व काजल राज जैसे गायकों की आवाज़ फिल्म को और भी खास बनाती है. एक्शन डायरेक्टर दिनेश यादव के निर्देशन में फिल्म के कुश्ती और एक्शन सीन दमदार नजर आते हैं, वहीं कोरियोग्राफर रिक्की गुप्ता के नृत्य इसे मनोरंजन से भरपूर बनाते हैं. फिल्म के पी आर ओ रंजन सिन्हा हैं. 

फिल्म को लेकर अंजना सिंह ने कहा कि “कुश्ती” सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि हर उस लड़की की कहानी है जो समाज की सीमाओं को तोड़कर अपने सपनों के लिए लड़ना चाहती है. कुल मिलाकर, “कुश्ती” का ट्रेलर यह साफ संकेत देता है कि यह फिल्म न सिर्फ मनोरंजन करेगी, बल्कि नारी सशक्तिकरण का मजबूत संदेश भी देगी. भोजपुरी सिनेमा के दर्शकों के लिए यह एक अलग और प्रेरणादायक अनुभव साबित हो सकती है.

(Except for the headline, this story has not been edited by NDTV staff and is published from a press release)

