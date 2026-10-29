धनबल-बाहुबल की राजनीति अब नहीं चलेगी; MLC चुनाव जीतते ही नीरज कुमार का अनंत सिंह और ललन सिंह पर पलटवार

बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट पर जीत दर्ज करने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार के तेवर और आक्रामक हो गए हैं. चुनाव के दौरान खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर उन्होंने तीखे राजनीतिक तंज कसे. नीरज कुमार ने कहा कि वह ऐसे लोगों की बधाई लेने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं. वहीं उन्होंने चुनावी अभियान में सहयोग के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का आभार जताया.

संजय झा की जमकर की तारीफ

जीत के बाद नीरज कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'आज मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है. उनका स्नेह मिला है. चुनाव में जिस सक्रियता से उन्होंने भूमिका तय की, वह काबिले तारीफ था. कार्यकर्ताओं के बल पर हमने यह चुनावी यात्रा पूरी की.' नीरज कुमार ने कहा कि यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई जैसी स्थिति थी, जिसमें पार्टी और एनडीए मजबूती से उनके साथ खड़े रहे.

अनंत सिंह पर बोला हमला, कहा- तबीयत ठीक है की नहीं

जीत के बाद मीडिया से बातचीत में नीरज कुमार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धनबल और बाहुबल की राजनीति नहीं चलेगी. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, 'हमारी जमानत जब्त करा रहे थे, अब अपना तबीयत ठीक है की नहीं?' जब उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह ने उन्हें जीत की बधाई नहीं दी, तो नीरज कुमार ने दो टूक जवाब दिया.

उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे लोगों की बधाई लेने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं. इन लोगों की बधाई लेने से पाप चढ़ता है.'

एक दिन पहले अनंत सिंह ने कहा था कि वह नीरज कुमार को बधाई नहीं देंगे.

ललन सिंह से मुलाकात पर भी साफ इनकार

नीरज कुमार से जब पूछा गया कि क्या वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने या उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, तो उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'सवाल ही पैदा नहीं होता है. मेरा आखिर में क्या गुनाह था, जो मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी? जिनको बधाई देना है, वो हमें दे रहे हैं. पार्टी धर्म का निर्वहन सबको करना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि उनसे मिलने का कोई सवाल नहीं उठता और वह अब भी यह जानना चाहते हैं कि चुनाव के दौरान उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा.

इशारों में फिर साधा निशाना

संजय झा की तारीफ करते हुए नीरज कुमार ने इशारों में अपने विरोधियों पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'संजय झा जी हर दिन फीडबैक लेते थे और प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश देते थे. बाकी कुछ लोगों के लिए तो कितना भी कीजिए, वे भूल जाते हैं.'

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