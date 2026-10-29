विज्ञापन
विशेष लिंक

धनबल-बाहुबल की राजनीति अब नहीं चलेगी; MLC चुनाव जीतते ही नीरज कुमार का अनंत सिंह और ललन सिंह पर पलटवार

पटना स्नातक MLC सीट जीतने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार ने अनंत सिंह और ललन सिंह पर तीखा हमला बोला. उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों की बधाई लेने से पाप चढ़ता है और ललन सिंह से मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता.

Read Time: 3 mins
trusted source trusted source
Share
धनबल-बाहुबल की राजनीति अब नहीं चलेगी; MLC चुनाव जीतते ही नीरज कुमार का अनंत सिंह और ललन सिंह पर पलटवार
MLC चुनाव जीतते ही नीरज कुमार का पलटवार, अनंत सिंह पर बोले- ‘ऐसे लोगों की बधाई लेने से पाप चढ़ता है’
अल्टर्ड बाय NDTV
  • जीत के बाद आक्रामक हुए नीरज कुमार, विरोधियों पर साधा निशाना
  • ललन सिंह से मिलने पर नीरज कुमार का साफ इनकार, बोले- सवाल ही नहीं उठता
  • नीरज कुमार ने अनंत सिंह को दिया जवाब, कहा- धनबल और बाहुबल की राजनीति नहीं चलेगी
क्या जेडीयू नेतृत्व इस अंदरूनी कलह पर कार्रवाई करेगा?
पटना:

बिहार विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक सीट पर जीत दर्ज करने के बाद जेडीयू नेता नीरज कुमार के तेवर और आक्रामक हो गए हैं. चुनाव के दौरान खुलकर उनके खिलाफ मोर्चा खोलने वाले मोकामा विधायक अनंत सिंह और पार्टी के वरिष्ठ नेता ललन सिंह पर उन्होंने तीखे राजनीतिक तंज कसे. नीरज कुमार ने कहा कि वह ऐसे लोगों की बधाई लेने के लिए राजनीति में नहीं आए हैं. वहीं उन्होंने चुनावी अभियान में सहयोग के लिए जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा का आभार जताया.

संजय झा की जमकर की तारीफ

जीत के बाद नीरज कुमार ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा से मुलाकात की. उन्होंने कहा, 'आज मैंने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से मुलाकात की है. उनका स्नेह मिला है. चुनाव में जिस सक्रियता से उन्होंने भूमिका तय की, वह काबिले तारीफ था. कार्यकर्ताओं के बल पर हमने यह चुनावी यात्रा पूरी की.' नीरज कुमार ने कहा कि यह केवल एक चुनावी जीत नहीं थी, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच की लड़ाई जैसी स्थिति थी, जिसमें पार्टी और एनडीए मजबूती से उनके साथ खड़े रहे.

अनंत सिंह पर बोला हमला, कहा- तबीयत ठीक है की नहीं

जीत के बाद मीडिया से बातचीत में नीरज कुमार ने मोकामा विधायक अनंत सिंह पर निशाना साधते हुए कहा कि अब धनबल और बाहुबल की राजनीति नहीं चलेगी. उन्होंने तंज भरे अंदाज में कहा, 'हमारी जमानत जब्त करा रहे थे, अब अपना तबीयत ठीक है की नहीं?' जब उनसे पूछा गया कि अनंत सिंह ने उन्हें जीत की बधाई नहीं दी, तो नीरज कुमार ने दो टूक जवाब दिया.

उन्होंने कहा, 'मैं ऐसे लोगों की बधाई लेने के लिए राजनीति में नहीं आया हूं. इन लोगों की बधाई लेने से पाप चढ़ता है.'

एक दिन पहले अनंत सिंह ने कहा था कि वह नीरज कुमार को बधाई नहीं देंगे.

ललन सिंह से मुलाकात पर भी साफ इनकार

नीरज कुमार से जब पूछा गया कि क्या वह केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से मिलने या उनका आशीर्वाद लेने जाएंगे, तो उन्होंने इस संभावना को पूरी तरह खारिज कर दिया. उन्होंने कहा, 'सवाल ही पैदा नहीं होता है. मेरा आखिर में क्या गुनाह था, जो मुझे इतनी परेशानी झेलनी पड़ी? जिनको बधाई देना है, वो हमें दे रहे हैं. पार्टी धर्म का निर्वहन सबको करना चाहिए.' उन्होंने आगे कहा कि उनसे मिलने का कोई सवाल नहीं उठता और वह अब भी यह जानना चाहते हैं कि चुनाव के दौरान उन्हें इतनी कठिनाइयों का सामना क्यों करना पड़ा.

इशारों में फिर साधा निशाना

संजय झा की तारीफ करते हुए नीरज कुमार ने इशारों में अपने विरोधियों पर भी कटाक्ष किया. उन्होंने कहा, 'संजय झा जी हर दिन फीडबैक लेते थे और प्रदेश अध्यक्ष को निर्देश देते थे. बाकी कुछ लोगों के लिए तो कितना भी कीजिए, वे भूल जाते हैं.'

यह भी पढ़ें : MLC चुनाव जीतते ही नीरज कुमार ने अनंत सिंह के लिए मजे; बोले- कहां है रे गुंजन, ले जा मिठइया, पटना सीट पर कब्जा

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Neeraj Kumar, Anant Singh, Lalan Singh, Bihar Politics, MLC Election Result
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com